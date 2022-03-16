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不是藥師偷懶　小兒用藥磨粉易產生副作用、降低療效　台灣食藥署揭四大考量

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/16 10:12
食藥署整理了「小兒磨粉」小知識，並說明現在的大醫院通常不會主動將藥品磨粉的四項因素。(圖/pixabay)

食藥署整理了「小兒磨粉」小知識，並說明現在的大醫院通常不會主動將藥品磨粉的四項因素。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）照顧生病的小孩、餵食寶寶吃藥是爸媽最頭痛的育兒課題之一，也因此許多家長到藥局、醫院幫小孩領藥時經常會詢問：「為何沒有磨粉呢?」但食藥署提醒，藥品磨粉雖然方便餵食，但易使藥物受潮、影響療效外，更重要的是若磨藥機裡有殘留其他藥物，孩子不就吃下了不必要的藥嗎？

我們年幼、學會吞藥前，看完醫師領到的藥通常都是藥師幫忙磨粉後的分裝藥，這已成為台灣社會習以為常的事，但這幾年大醫院通常不會主動將藥品磨粉，許多家長卻開始質疑藥師是不是想偷懶、省事？殊不知這新作法其實對孩子比較「安全」。

為了解答家長心中的疑惑，食藥署特別整理了「小兒磨粉」小知識，並說明現在的大醫院通常不會主動將藥品磨粉的四項因素：

  1. 破壞藥品安定性：藥品研發時，會考量其特性來設計合適的劑型，以符合藥品安定性、避免吸潮與變質等，確保可達預期藥效。藥品成分原本受到層層包裹，若磨成粉暴露在空氣中，易使藥品不安定且不易保存。
  2. 產生交互作用：數種藥品混合磨粉，容易造成不同藥品間的物理、化學及藥理因子互相影響，可能影響療效。
  3. 共用磨粉器具及分包機：藥師磨粉後，雖會清潔，但難免有前次磨粉後的微量殘留，可能造成藥品間相互污染。
  4. 藥品味道不佳、刺激腸胃道：為增加服藥順從性，藥品會設計可掩蓋藥味及防止局部腸胃道刺激的劑型，磨粉後可能破壞該劑型而造成不適的反應，如噁心嘔吐等。會降低服藥順從性，造成治療效果不彰。

另外，有些藥品會因其本身特性或劑型設計因素而不適合磨成粉，其原因如下：

  • 藥品特性不適合磨粉
  1. 易潮解：有些藥品容易吸溼，建議服用前再自行磨粉即可。
  2. 刺激性高：有些藥品不僅不能磨粉，而且須服用大量水份及維持直立姿勢，避免刺激腸胃道黏膜或口腔黏膜。
  3. 味道苦：磨粉後易使服藥意願降低，服藥順從性變差。
  • 劑型設計不適合磨粉
  1. 軟膠囊：內容物往往是液體，不適合磨粉。
  2. 腸溶錠、口溶錠：此類藥在磨粉後會在胃部就被破壞，無法到達特定部位吸收，使得吸收藥量減損、降低療效、甚至達不到作用的部位。
  3. 緩釋劑型：磨粉會破壞該劑型控釋方式，使得藥品迅速釋放，造成血中濃度上升太高，超過適當範圍，增加副作用的發生機會。

食藥署說明，若小孩年紀過小，尙未學會吞嚥藥品，或因藥品過大而造成吞服恐懼，可在家中自行依醫師或藥師指示，切割分量（如半顆）放入分包紙或夾鏈袋中，再用鐵湯匙或硬物壓碎；如果是膠囊，撥開分量即可。分包或加水配製後的藥，最好立即或短期內服用完畢。

此外，藥品磨粉問題多，相對風險也較大，其影響往往超出當初藥品設計所預期的情形。因此看診時，建議先詢問是否有小兒劑型藥品，如溶液劑、糖漿劑、懸液劑、口溶錠等，才能進一步幫助孩子，順利服藥且獲得療效。
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