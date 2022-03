超狂對決！Tesla創辦人馬斯克公開挑戰普丁　單挑賭注為烏克蘭

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)電動車大廠特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)日前向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)下戰帖單挑,並以烏克蘭作為賭注,今(15)日更加碼宣告對戰方式,要普丁「騎熊來戰」。

馬斯克在Twitter發出推文向普丁下單挑戰帖,用俄語拼出普丁姓名以及烏克蘭國名,他寫下「我在此向Владимир Путин發出單挑的挑戰。賭注是Україна。」更直標記克里姆林宮官方帳號,用俄文詢用「是否接受這場決鬥」。

車臣領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)在Telegram說不會建議馬斯克和普丁較量,「你們的重量級別相差太多。」不少網友表示,「普丁以前是特工(KGB)應該會直接把你撂倒」、「我猜你30秒內就會被放倒了」、「普丁是柔道黑帶,請你三思啊」。

俄羅斯太空總署署長羅戈津在推特反擊,「馬斯克是年輕的小惡魔,但比我還要弱,別浪費時間了。」此貼文引起馬斯克回嗆,在推特上po出普丁騎熊跟他本人拿著自家生產的火焰噴射器照片,要羅戈津選擇戰士,諷刺及挑釁意味十足,該貼文至今已獲超過60萬個讚。

被評價為「鐵腕總統」普丁不只執政行事作風強硬,18歲便成為柔道黑帶高手,多年學習柔道和桑搏,考上了列寧格勒大學法律系後也一直維持訓練,之後當特工曾被派到東德執行任務。

I see you are a tough negotiator!



Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP