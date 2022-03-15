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超狂對決！Tesla創辦人馬斯克公開挑戰普丁　單挑賭注為烏克蘭

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/15 20:30
Tesla創辦人在推特跟普丁下戰帖(圖擷取自馬斯克推特)

Tesla創辦人在推特跟普丁下戰帖(圖擷取自馬斯克推特)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下戰帖單挑，並以烏克蘭作為賭注，今（15）日更加碼宣告對戰方式，要普丁「騎熊來戰」。

馬斯克在Twitter發出推文向普丁下單挑戰帖，用俄語拼出普丁姓名以及烏克蘭國名，他寫下「我在此向Владимир Путин發出單挑的挑戰。賭注是Україна。」更直標記克里姆林宮官方帳號，用俄文詢用「是否接受這場決鬥」。

車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram說不會建議馬斯克和普丁較量，「你們的重量級別相差太多。」不少網友表示，「普丁以前是特工(KGB)應該會直接把你撂倒」、「我猜你30秒內就會被放倒了」、「普丁是柔道黑帶，請你三思啊」。

俄羅斯太空總署署長羅戈津在推特反擊，「馬斯克是年輕的小惡魔，但比我還要弱，別浪費時間了。」此貼文引起馬斯克回嗆，在推特上po出普丁騎熊跟他本人拿著自家生產的火焰噴射器照片，要羅戈津選擇戰士，諷刺及挑釁意味十足，該貼文至今已獲超過60萬個讚。

被評價為「鐵腕總統」普丁不只執政行事作風強硬，18歲便成為柔道黑帶高手，多年學習柔道和桑搏，考上了列寧格勒大學法律系後也一直維持訓練，之後當特工曾被派到東德執行任務。
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