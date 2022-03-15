遊輪旅澳終開放！睽違2年 澳洲旅遊限制接近全面解除

自澳洲總理公布將開放遊輪入境旅遊後，一艘皇家加勒比國際遊輪在雪梨的環形碼頭停放。（圖/路透社） 自澳洲總理公布將開放遊輪入境旅遊後，一艘皇家加勒比國際遊輪在雪梨的環形碼頭停放。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）澳洲週二（15日）表示，它將在下個月取消對國際遊輪的入境限制，這也代表澳洲在疫情爆發鎖國兩年後，幾乎結束所有與新冠肺炎相關的主要旅行禁令，盼能提振受重創的旅遊業。

澳洲 2020 年 3 月時禁止遊輪入境，因為澳洲有約 20% 的染疫來源來自遊輪，當時有症狀的旅客獲准在雪梨下船，其中許多人後來檢測都呈陽性反應，成為澳洲疫情爆發點。

如今國際疫情稍緩，疫苗覆蓋率超過一定標準，且「與病毒共存」概念成為主流，為搶救低靡的觀光業，澳洲聯邦政府宣布，4月17日以後將不再延長現有禁令。

根據官方數據，疫情爆發前，澳洲 2019 年迎來近 350 艘遊輪，共有 60 多萬名旅客，是澳洲觀光業600億澳元（約新台幣1兆2400億元）產值的主要來源。

面對旅遊限制全面開放，澳洲政府也不敢大意，當地政府週一警告，在高傳染性的 Omicron 亞型變異株BA.2的威脅下，若新冠疫苗加強劑打得太慢，可能會引發新一波感染潮，也就是未來4至6週單日確診病例可能翻倍。

截至15日，澳洲通報單日新增3萬1000多例確診、21人染疫死亡，目前南澳州（South Australia）與北領地（Northern Territory）還沒報告數據。根據路透社，澳洲至今累計320萬出頭的確診病例，染疫死亡人數為5612人。