全國唯一！3年1600萬建教圓夢獎學金 侯友宜職場體驗美髮實習生

新北市長侯友宜今(15)日到能仁家商建教合作機構—快樂髮型（HAPPYHAIR）擔任一日美髮設計師的實習生，體驗並學習專業頭皮檢測、頭部舒壓按摩、深層潔淨洗髮以及時尚造型吹整等技巧。新北市推動建教合作讓學生提早接觸職場，培養專業技職人才，連3年補助建教圓夢獎學金累積達1,600萬並協助近800名學生，給學生最有力支持與照顧。
新北市長侯友宜表示，新北市積極推動產官學合作並鼓勵學校引進業界資源，其中開辦52年的建教合作班能直接與業界接軌，今年全市有9校9科共2,055名建教生，數量為全國之冠。此外，新北辦理建教合作廠家共約450間是全國最多，提供孩子更多元選擇，除了在校修習一般科目及專業課程，另一方面在職場工作訓練，以利就業準備。
新北市全國首創也是全國唯一的「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，自109年補助400萬、110年因應疫情加碼補助600萬，今年持續補助600萬給300名建教生每名2萬元，3年已累積補助達1,600萬協助近800名學生。讓經濟弱勢且學業優秀建教生減輕家庭經濟負擔，能夠安心就學、專心習藝，進一步翻轉人生贏得未來。
此外，在去(2021)年起也發揮給魚吃不如給釣竿精神，鼓勵建教生取得相關職群技術士證照，另加碼由教育局補助90萬元，獎勵300名取得乙/單一級或丙級證照之學生，每人上限3,000元，鼓勵學生為職業準備邁進。去(2021)年疫情嚴峻時，也考量學生避免到外面打工增加染疫風險，也提供百萬工讀金讓100名建教生安心在校工讀。
身為建教生的能仁家商美容科李沛宸表示，從小立志成為美髮設計師，雖然父母離異且家境並不富裕，但就讀建教合作班讓自己可以分擔家計，為家庭盡一份心力。在去年疫情期間沒有薪資收入，非常感謝有建教圓夢獎學金支持，讓自己專心就學維持家計。
穀保家商餐飲管理科雙胞胎姊妹羅宇君及羅宇伶也說，小時候父親因為癌症過世，媽媽獨自撫養三個小孩，為減輕家裡負擔選擇就讀建教合作班，除有穩定收入還可完成學業。去年家中經濟因疫情陷入困境，好在這筆獎學金紓困，未來將努力在學業及工作上表現。
教育局表示，新北市從2019年起推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，以適性發展為目標，完整建立一貫化技職人才培育體系，全面提升技職教育品質，未來更需藉由產官學齊力合作培育具備實作力、創新力、跨域力及解決問題的專業技術人才。期待更多企業投入建教培訓行列，共同擘劃新北學子的職涯發展、讓產學無縫接軌。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
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