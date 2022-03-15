全國唯一！3年1600萬建教圓夢獎學金 侯友宜職場體驗美髮實習生

新北市長侯友宜今(15)日到能仁家商建 教合作機構—快樂髮型（HAPPYHAIR） 擔任一日美髮設計師的實習生，體驗並學習專業頭皮檢測、 頭部舒壓按摩、深層潔淨洗髮以及時尚造型吹整等技巧。 新北市推動建教合作讓學生提早接觸職場，培養專業技職人才，連3 年補助建教圓夢獎學金累積達1,600萬並協助近800名學生， 給學生最有力支持與照顧。

新北市長侯友宜表示， 新北市積極推動產官學合作並鼓勵學校引進業界資源，其中開辦52 年的建教合作班能直接與業界接軌，今年全市有9校9科共2, 055名建教生，數量為全國之冠。此外， 新北辦理建教合作廠家共約450間是全國最多， 提供孩子更多元選擇，除了在校修習一般科目及專業課程， 另一方面在職場工作訓練，以利就業準備。

新北市全國首創也是全國唯一的「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方 案」，自109年補助400萬、110年因應疫情加碼補助600 萬，今年持續補助600萬給300名建教生每名2萬元，3年已累 積補助達1,600萬協助近800名學生。 讓經濟弱勢且學業優秀建教生減輕家庭經濟負擔，能夠安心就學、 專心習藝，進一步翻轉人生贏得未來。

此外，在去(2021)年起也發揮給魚吃不如給釣竿精神， 鼓勵建教生取得相關職群技術士證照，另加碼由教育局補助90萬元 ，獎勵300名取得乙/單一級或丙級證照之學生，每人上限3, 000元，鼓勵學生為職業準備邁進。去(2021)年疫情嚴峻時， 也考量學生避免到外面打工增加染疫風險，也提供百萬工讀金讓10 0名建教生安心在校工讀。

身為建教生的能仁家商美容科李沛宸表示， 從小立志成為美髮設計師，雖然父母離異且家境並不富裕， 但就讀建教合作班讓自己可以分擔家計，為家庭盡一份心力。 在去年疫情期間沒有薪資收入，非常感謝有建教圓夢獎學金支持， 讓自己專心就學維持家計。

穀保家商餐飲管理科雙胞胎姊妹羅宇君及羅宇伶也說， 小時候父親因為癌症過世，媽媽獨自撫養三個小孩， 為減輕家裡負擔選擇就讀建教合作班，除有穩定收入還可完成學業。 去年家中經濟因疫情陷入困境，好在這筆獎學金紓困， 未來將努力在學業及工作上表現。

教育局表示，新北市從2019年起推動4年4億元「贏得未來‧ 技職人才」計畫，以適性發展為目標， 完整建立一貫化技職人才培育體系，全面提升技職教育品質， 未來更需藉由產官學齊力合作培育具備實作力、創新力、 跨域力及解決問題的專業技術人才。 期待更多企業投入建教培訓行列，共同擘劃新北學子的職涯發展、 讓產學無縫接軌。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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