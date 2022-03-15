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想鬆綁邊境？快來打追加劑　台灣第27期疫苗3/16起預約　釋出98.5萬劑接種名額

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/15 16:10
第27期COVID-19公費疫苗將於明（16）日開放預約追加劑。(圖/新北市衛生局)

第27期COVID-19公費疫苗將於明（16）日開放預約追加劑。(圖/新北市衛生局)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日宣布，第27期COVID-19公費疫苗將於明（16）日開放預約追加劑，總計釋出約98.5萬劑接種名額，3月21日至27日施打。

指揮中心說明，本次提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，同樣依年齡分流預約，民眾可於今日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約。

發言人莊人祥指出，目前全台約有474.2萬人符合接種資格，第27期將提供98.5萬劑接種名額，包括AZ疫苗2萬劑、BNT疫苗12.4萬劑、莫德納（Moderna）疫苗72.5萬劑、高端疫苗11.6萬劑。

  • 預約分流時程：
  1. 55歲以上：3月16日上午10時至3月18日中午12時
  2. 38歲-54歲：3月16日中午12時至3月18日中午12時
  3. 18歲-37歲：3月16日下午2時至3月18日中午12時

想鬆綁邊境？快來打追加劑　台灣第27期疫苗3/16起預約　釋出98.5萬劑接種名額

指揮中心提醒，已於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所完成預約的民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。
追加劑
第27期
疫苗
開放邊境

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