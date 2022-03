〈時評〉為烏克蘭祈禱

今年2月24日,就在2022年北京冬季奧運會閉幕當天,俄羅斯在無預警下,揮軍入侵烏克蘭【註1】,雖然烏克蘭的軍事力量不如俄羅斯強大,但是憑著人民堅定的保家衛國的意志,以及許多自由民主國家(包括我們台灣【註2】)的聲援,粉碎了該國的閃電戰,成功的阻擋了俄軍,並且獲得可觀的戰果。

目前戰事仍在持續當中,烏克蘭人民仍繼續為保衛自己家園和維護自由民主而奮戰;而支撐他們奮戰到底的精神力量,基本上來自他們的一個傳統信念,也就是他們一向以「哥薩克精神」的嫡系傳人自許。這一點在烏克蘭的《國歌》歌詞裡面就講得很清楚。

烏克蘭的《國歌》係由維比茨基(Mykhailo Verbytsky)作曲,朱賓斯基(Pavlo Chubynsky)作詞,其歌詞如下(德漢對照):

『Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben,

noch wird uns lächeln, junge Ukrainer, das Schicksal.

(烏克蘭的榮譽和自由仍未死去,

青年同胞們,命運仍在對我們微笑。)

Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne,

und auch wir, Brüder, werden Herren im eigenen Land sein.

(我們的敵人將如陽光下的露水消失無蹤,

同胞們,我們將成為自己這塊土地的主人。)

Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit,

und bezeugen, dass unsere Herkunft die Kosakenbrüderschaft ist.

(為了自由,我們獻出我們的肉體和靈魂,

證明我們是哥薩克精神的嫡系傳人。)』

聆聽烏克蘭《國歌》請點這裡

目前由於俄羅斯的軍事侵略行動受阻,俄羅斯軍隊開始罔顧人道,對平民展開瘋狂的炸射攻擊,導致許多烏克蘭平民流離失所,甚至造成重大的傷亡。值此關鍵時刻,我們除了要在國際間繼續聲援烏克蘭之外,並且要為苦難中的烏克蘭人民祈禱。

《為烏克蘭祈禱》(Prayer for Ukraine) 這一首歌曲係由烏克蘭作曲家呂申科(Mykola Lysenko) 譜曲,柯努斯基(Oleksandr Konysky) 作詞。這是一首優美動人的詩篇,也是烏克蘭人民發自內心深處的真誠告白,其歌詞如下(英漢對照):

『Lord, oh the Great and Almighty, protect our beloved Ukraine,

Bless her with freedom and light of your holy rays.

(偉大全能的主啊,請保佑我們摯愛的烏克蘭,

請用自由和祢神聖的光輝,祝福這個國家。)

With learning and knowledge enlighten us, your children small,

In love pure and everlasting let us, oh Lord, grow.

(請祢用學識和知識啟發祢卑微的子民,

在祢的慈愛中,主啊,讓我們不斷成長。)

We pray, oh Lord Almighty, Protect our beloved Ukraine,

Grant our people and country all your kindness and grace.

(我們懇求祢,全能的主啊,請保佑我們珍愛的烏克蘭,

將祢全部的仁慈和恩典賜給吾國吾民。)

Bless us with freedom, bless us with wisdom, guide into kind world,

Bless us, oh Lord, with good fortune forever and evermore.

(求祢賜給我們自由和智慧,引領我們進入大同世界,

主啊,求祢賜我們國運昌隆,直到永永遠遠。)』

聆聽《為烏克蘭祈禱》請點這裡

在地理位置上,烏克蘭跟我們台灣的距離雖然很遙遠,但是在國際戰略位置上來說卻是脣齒相依。今天烏克蘭人民固然是為著保衛自己的家園浴血奮戰,但從國際戰略的角度上來看,他們實際上也是在為我們台灣浴血奮戰。因此,讓我們向英勇的烏克蘭人民致敬,同時也讓我們衷心為烏克蘭祈禱。

【註1】參見拙作《獨裁國家主辦奧運是大災難的開始》

烏克蘭於2013年曾經與中國簽訂了所謂「中烏友好合作條約」;但此次俄羅斯入侵烏克蘭之後,中國卻片面撕毀這個條約,與俄羅斯一鼻孔出氣。這足以證明,跟中國簽訂的任何協定或條約,到頭來都是廢紙一張。

【註2】我們台灣已經參與全世界自由民主國家制裁俄羅斯的行列,同時捐贈了27噸的醫療物資(已經運抵烏克蘭),並且發起捐款,援助烏克蘭人民。截至目前(3月中旬)為止,捐款金額已經超過5.6億元。

「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」13日在台北舉行。(照片由中央社提供)