台灣長榮又卡船！「長程輪」擱淺在美國吉布森島外海　長榮海運回應了

長榮海運的長程輪（Ever Forward）傳出擱淺在美國維吉尼亞州切薩皮克灣的吉布森島（Gibson Island）外海。（圖／美聯社）... 長榮海運的長程輪（Ever Forward）傳出擱淺在美國維吉尼亞州切薩皮克灣的吉布森島（Gibson Island）外海。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼「長賜輪」卡在蘇伊士運河後，長榮海運的「長程輪」（Ever Forward）又傳出擱淺在美國維吉尼亞州切薩皮克灣的吉布森島（Gibson Island）外海，所幸這次並沒有影響海運航行。

「長賜輪」是長榮以論時傭船（Time Charter）方式向日本船東承租的2萬TEU級貨櫃輪，2021年3月下旬因擱淺卡在埃及蘇伊士運河（Suez Canal）長達6天，導致蘇伊士運河雙向阻塞，數百艘船隻無法通行，嚴重影響全球貿易。想不到即將屆滿一年之時又傳出「長程輪」（Ever Forward）擱淺在美國維吉尼亞州切薩皮克灣的吉布森島（Gibson Island）外海。

據了解，美東時間13日晚間8時許，「長程輪」自美國巴爾的摩出港時偏離航道擱淺，而美國海岸防衛隊中大西洋區域指揮部是在9時左右接受獲報。

美國海岸防衛隊表示，這艘貨櫃輪停在主要船舶航道外，未危及其他海運權益。另外，在輪擱淺時沒有造成損害、人員受傷或汙染。

對此，長榮海運回應，目前沒有燃油外洩情形，公司正在安排潛水員進行水下檢查，確認船體是否受損，並協調相關單位，儘速協助該輪脫困。

長榮表示，這起事故不影響其他船隻出港作業，事發原因正由主管機關調查中。

「長程輪」為1萬2000噸級的F型貨櫃輪，船體長度約334公尺，寬度為48.4公尺，可裝載12118 個20呎貨櫃。