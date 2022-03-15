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俄羅斯國營電視台•俄烏混血編輯倒戈　闖入新聞直播高舉「停戰」標語

➤奧賽亞尼科娃在預先錄製的影片中說, 她父親是烏克蘭人, 母親是俄羅斯人, 他們從來都不是敵人! ➤她很後悔自己多年來在國營電視台散播謊言洗腦民眾, 無異為虎作倀!

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/15 11:15
俄羅斯國營第一頻道編輯闖進新聞棚, 在主播背後高舉「不要戰爭」(NO WAR) 的標語。(圖/翻攝推特)

俄羅斯國營第一頻道編輯闖進新聞棚, 在主播背後高舉「不要戰爭」(NO WAR) 的標語。(圖/翻攝推特)

延伸閱讀: 憂北京暗助莫斯科　美中兩國高層官員羅馬會談7小時

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 俄羅斯揮軍入侵烏克蘭遭世界各國撻伐，俄國境內也持續有反戰聲浪。更有一名在國營電視台工作的編輯, 直接在新聞直播時闖入攝影棚，在主播背後高舉反戰標語!

綜合外媒報導，俄國入侵烏國後嚴格控管國內新聞風向，包括禁提侵略字眼, 改用「特別軍事行動」代替。俄國官媒第一頻道(Channel One) 主播當地時間週一(3/14) 晚間播報新聞時，一名女子手持抗議標語闖入主播台後方，標語上書寫包含英文標語「不要戰爭」、「俄國人反對戰爭」及俄文標語「不要相信宣傳，他們正在欺騙你們。」

該女子也同時高呼「不要戰爭」、「停止戰爭」。導播見狀很快即將鏡頭切入新聞畫面。

據信該名女子名為奧賽亞尼科娃（Marina Ovsyannikova），是該頻道編輯之一，目前恐遭警察監禁中。

英國衛報指出，奧賽亞尼科娃在抗議行動前，已先錄下一段自白，稱俄國在烏克蘭的行動是「犯罪」，普丁總統是「侵略者」，必須為此付出代價!

她還說, 對於自己多年來在電視台做的事情感到羞恥，「我允許自己透過電視螢幕散播謊言，對此我感到羞恥，竟然不斷幫官方洗腦俄國人，讓俄國民眾變成沒有思考能力的冷血動物。」

奧賽亞尼科娃說, 她父親是烏克蘭人, 母親是俄羅斯人, 他們從來都不是敵人!

奧賽亞尼科娃號召民眾挺身抗議俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，強調這是唯一能夠「阻止瘋狂行動」的方式!

推特上有網友轉發奧賽亞尼科娃闖進主播台抗議的畫面, 並稱讚她勇敢的行為, 因為她一定很清楚, 這樣的行為, 在俄羅斯至少會換來15年的牢獄之災!

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