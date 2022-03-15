【北台灣又要下雨了】週四起鋒面接近　北部、東北部明顯濕涼　週五雨勢較大

根據氣象局預測，週四（17日）晚間將有一波鋒面接近，北部、東北部氣溫轉涼，還有局部短暫陣雨。(圖/pixabay) 根據氣象局預測，週四（17日）晚間將有一波鋒面接近，北部、東北部氣溫轉涼，還有局部短暫陣雨。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）又要跟好天氣說再見了！根據氣象局預測，週四（17日）晚間將有一波鋒面接近，北部、東北部氣溫轉涼，還有局部短暫陣雨，週六、下週日（19日、20日）東北季風減弱，但到了下週一（21日）東北季風又將稍增強。春天變化大，提醒早出晚歸的民眾記得增添衣物保暖。

中央氣象局表示，今（15）日台灣附近吹溫暖的偏東至東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面東半部有不定時的局部短暫陣雨，北部平地雲量也會增多，北部山區則有短暫陣雨的機率，午後因熱對流作用，中部山區亦可能有零星短暫陣雨，不過降雨範圍和雨勢並不至於太大。

氣溫方面，西半部白天高溫可達29至32度，東半部約27度左右，中午前後溫暖微熱、紫外線偏高，外出建議做好防曬的措施，不過早晚低溫多在18至22度，中南部日夜溫差大。

週四（17日）晚起鋒面接近，週五（18日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，中部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區雲量增多。



週六、下週日（19日、20日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部、東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也可能有零星短暫雨，其他地區為多雲。



21日至23日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

在空氣品質預報資訊方面，今日環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空品區空氣品質較佳；南部地區污染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；環保署亦提醒雲嘉南地區、湖口、二林、彰化新庄地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動。