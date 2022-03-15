【更新】電子釀災! 台灣股市3/15 收盤大跌336.98　失守1萬7000點

示意圖為紐約證交所3月7日交易情形 (美聯社) 示意圖為紐約證交所3月7日交易情形 (美聯社)

更新時間: 2022-03-15 17:19

首次發稿: 2022-03-15 09:48

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國科技股14日收黑，加上中國COVID-19疫情蔓延衝擊當地電子供應鏈生產，電子股今天(15日) 成為殺盤重心，航運尾盤下殺，終場台股大跌336.98點，收在16926.06點，萬七關卡再度失守。

美國科技股重挫，市場疑慮美中貿易戰升溫，美國擬對上市中概股加重監管，此外美國公開市場操作委員會（FOMC）17日將公布升息結果，加上中國COVID-19疫情嚴峻，衝擊上海和深圳台商電子供應鏈部分生產，台股電子和高價股成為重災區，連帶拖累航運、化工、鋼鐵、橡膠等傳產股表現。

台股加權指數終場大跌336.98點，收在16926.06點，跌幅1.95%，成交值放大至新台幣3705.76億元；其中，電子股成交值約1752億元，占大盤單日成交值比重47%；航運股成交值約1153億元，占大盤比重約31%。

首次發稿: 2022-03-15 09:48

電子釀災! 台灣股市早盤大跌315點 失守1萬7000點

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美科技股下挫，中國COVID-19本土疫情嚴峻衝擊當地台商電子供應鏈，加上美國聯準會（Fed）升息在即，台股今天（3/15) 開盤走跌，最低來到17080.13點，下跌182.91點，5日線約17205點也告失守。

9點48分左右, 大盤續跌314.63點, 成為16948.41。

主要電子權值股台積電、聯發科、聯電、日月光投控下挫，高價股和IC設計族群跳水，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海、以及航空雙雄長榮航、華航一度撐盤。

中央社引述本土法人指出，俄羅斯入侵烏克蘭戰事未緩，地緣政治風險持續，加上美國聯準會17日凌晨將舉行貨幣決策會議、升息在即，美國10年期公債殖利率再度飆升超過2.1%，5年期公債殖利率突破2%；以及中國疫情擴大，上海和深圳等一線城市封閉管理，影響當地電子供應鏈部分生產，16日台指期將結算，台股除年線以外呈現空頭排列，指數反彈空間有限。

另一方面，興櫃千元股王、第三方支付業者綠界科技今天以承銷價新台幣760元轉上櫃，創上市櫃史上最高，開盤股價跳空上漲71元、漲幅約9.3%，啟動蜜月行情。

綠界科技董事長林雪慧出席掛牌典禮表示，今天拿到很多功課，包含ESG（環保、社會責任、公司治理）等，希望接下來10年、20年可以保持初衷，提供客戶更好、更穩定的產品。

綠界科技總經理黃華勇說，今年是綠界第2個3年計畫的開始，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄烏戰爭帶來挑戰，綠界也將做出對應的調整，不影響長期發展。

綠界科技去年稅後淨利達新台幣3.17億元，年增74.55%；每股盈餘21.42元，創歷史新高。今年2月營收1.01億元，年增12.2%；累計前2個月營收2.28億元，年增14.41%。

綠界目前服務客戶累積超過31萬家，客戶續約率達85%。今年將推出新世代付款閘道，正在進行各銀行串接，會成為綠界今年主要營收引擎之一；另將推出新物流服務和次世代OMO（虛實融合）交易系統。

興櫃千元股王、第三方支付業者綠界科技15日以承銷價新台幣760元轉上櫃，綠界科技董事長林雪慧（左）上午出席掛牌典禮。右為櫃買中心總經理李愛玲。 中央社

興櫃千元股王、第三方支付業者綠界科技15日以承銷價新台幣760元掛牌上櫃，綠界科技總經理黃華勇（左起）、董事長林雪慧、櫃買中心總經理李愛玲、元富證券董事長陳俊宏上午出席掛牌典禮。中央社