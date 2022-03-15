【更新】憂北京暗助莫斯科•美中兩國高層官員羅馬會談7小時　台灣外交部：全程掌握

更新時間: 2022-03-15 13:59

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（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美中外交高層14日在羅馬的會談觸及台海情勢，外交部今天(15日) 表示，台美溝通管道順暢，美國會前與事後都在第一時間向台灣簡報會議內容，但基於雙方慣例與默契，相關細節不方便對外說明。

外交部呼籲，中國作為聯合國安理會常任理事國，應該採取具體作為譴責俄羅斯對於烏克蘭的侵略，中國也應該配合國際對於俄羅斯的經濟制裁，以維護國際秩序的和平穩定。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪14日在羅馬會晤，美國資深官員指出，針對台海情勢，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」，也表達美方對北京在台海挑釁作為的關切。

外交部今上午舉行例行記者會，發言人歐江安答覆提問表示，外交部高度關注並且全程掌握美中高層在羅馬會談的情形，美國總統拜登上任後多次強調對台灣的支持「堅若磐石」，不只反映在月前美國公布的印太戰略報告當中，還有美國週前特別派遣了跨黨派資深代表團來台，台灣面對中國不斷以軍事、政治、外交各種手段威脅，將持續強化與美國等理念相近國家合作，積極促進印太地區的和平穩定繁榮。

中央社引述歐江安表示，外交部認為，中國作為聯合國安理會常任理事國，應採取具體作為譴責俄羅斯對於烏克蘭的侵略，也應該配合國際對於俄羅斯的經濟制裁，以維護國際秩序的和平穩定。

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）俄烏戰事持續之際，美中高層官員當地時間14日在羅馬進行會晤。美國資深官員會後表示，雙方進行7小時激烈、坦率對談，觸及多項議題，包括美方對中俄結盟、北京在台海挑釁作為的關切。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日在國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）陪同下，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會晤。由於中國在俄國入侵烏克蘭一事上持續保持曖昧態度，外界揣測俄烏情勢應會是此次會談主軸。

一位不具名美國資深官員會後在媒體簡報會上表示，蘇利文與楊潔篪進行7小時激烈、坦率對談，反映出當前局勢嚴重性，也展現雙方致力維繫開放溝通渠道。

根據這名美方官員，兩人會談觸及一系列議題，包括美中競爭、俄烏情勢、北韓局勢升高、中國在台灣海峽挑釁作為等。

在美中競爭部分，美方官員指出，雙方討論應如何管控戰略風險，以確保美中競爭不會演變成衝突，這是延續美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與中國國家主席習近平的視訊峰會對話。

中央社報導, 針對台海情勢，官員表示，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」，也表達美方對北京在台海挑釁作為的關切。

美中高層此次會晤當天，多家媒體引述未具名美國官員指出，俄羅斯曾向中國提出軍事、經濟援助請求。但這位出席簡報會的官員不願證實或評論，僅強調美方對中俄結盟深感關切，蘇利文在會中也直接向楊潔篪表達，並說明北京「特定作為」可能面臨的潛在後果。

至於這次會談是否是針對俄烏情勢舉行，出席簡報會官員否認，表示會談規劃許久，去年11月拜習視訊會談後就開始，但最後決定召開會談的時間點，恰好及時落在當前危機重要時間點。

德國之聲中文網報導稱，美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)週一 (3月14日)在與中國外交官楊潔篪的7小時會晤中提出了對中國與俄羅斯結盟的擔憂。華盛頓警告，如果北京幫助莫斯科入侵烏克蘭，將面臨孤立和懲罰。

據白宮國家安全委員會發言人霍恩 (Emily Horne)說，這兩位官員及其團隊討論如何管理兩國競爭，以及俄羅斯對烏克蘭的戰爭對區域和全球安全的影響。

此前，兩名美國官員告訴多家媒體，華盛頓已經告訴北約盟友和幾個亞洲國家，中國表示願意向俄羅斯提供軍事和經濟援助以支援其戰爭。

其中一位不願透露姓名的官員說，美國在一份外交電報中還指出，預計中國會否認這些計畫。另一位美國官員說：「這是真實的，是有影響的，而且確實令人震驚。」不過美國政府沒有提供公開證據來支持其關於中國願意向俄羅斯提供這種援助的說法。

一位前高級政府官員告訴路透社記者:「我們對中國在這個時候與俄羅斯結盟深表關切，國家安全顧問直接談到了這些關切以及某些行動的潛在影響和後果。」他補充說，蘇利文向楊潔篪描述了 「美國及其盟友和夥伴的團結......使俄羅斯為其行動付出代價」。

羅馬會談並無具體成果

這位官員形容這次會晤是「緊張的」，反映了「此刻的嚴重性」。他還說，交流是「坦誠的」，但沒有具體的成果。

在會談之前，有美國官員表示，蘇利文計畫警告中國如果支援俄羅斯可能會在全球面臨孤立。

美國和其他國家的官員在最近幾周試圖強調，與俄羅斯站在一起可能會對貿易流動、新技術的發展產生影響，並使中國受到二次制裁。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)上周表示，不顧美國對俄羅斯出口限制的中國公司，可能會被切斷他們製造產品所需的美國設備和軟體。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price)在華盛頓的一次定期簡報會上說:「我們已經非常清楚地告訴北京，我們不會袖手旁觀......（而且）我們不會允許任何國家協助俄羅斯彌平損失。」

德國之聲引述中國與全球化智庫理事長，中國政府顧問王輝耀13日在《紐約時報》專欄中警告烏俄「升級的螺旋」，並說中國「處於獨特的地位，可以作為西方支持的烏克蘭和俄羅斯之間的中立調解人」來結束戰爭。

他寫道：「儘管西方的一些人可能覺得這個想法不討喜，但現在是時候在中國的幫助下為俄羅斯領導人提供一個台階下。」

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則在推特上說: 「如果蘇利文認為他能說服中國參與對俄羅斯的制裁，他會失望。」

北京重申避免衝突

中國官媒新華社援引楊潔篪的話說，北京致力於促進談判以解決烏克蘭衝突。「楊潔篪強調，中方堅決反對任何散佈不實資訊、歪曲抹黑中方立場的言行。」這番話顯然是針對華盛頓關於中國可能支持俄羅斯的說法。

美聯社報導，自戰爭開始以來，俄羅斯人的坦克、直升機和其他物資損失巨大。烏克蘭雖然不敵俄羅斯軍隊，但其反坦克和防空導彈裝備精良。俄羅斯和中國的武器系統的互通性有限，而且不清楚中國有什麼武器是俄羅斯會短缺的。

布魯金斯學會的哈斯(Ryan Hass)則告訴路透社，中國任何對俄羅斯的支持「將大大縮小其與美國和西方保持非敵對關係的道路」，並且不可能改變衝突的軌跡。

中國是世界上最大的出口國，歐盟最大的貿易夥伴，也是美國最大的外國商品供應國。對中國貿易的任何壓力都可能對美國及其盟友產生經濟影響。

這次會晤是早就計畫好的，不是因為烏克蘭戰事而特別舉行，並涉及其他問題，包括朝鮮、台灣和緊張的雙邊關係。

根據新華社，楊潔篪表示，在當前國際形勢下，中美應「加強對話合作，妥善管控分歧，避免衝突對抗」，這樣才符合中美兩國和世界人民的利益。

楊潔篪提到，雖然美國有一系列針對台灣的承諾，「但行動與表態明顯不符」，也就涉疆、涉藏、涉港等問題闡明中方立場，重申「不容外部勢力干涉內政」。雙方也就朝核、伊朗核、阿富汗等國際地區問題交換意見。

美聯社報導，據三位匿名美國官員稱，白宮官員正在討論拜登前往歐洲與盟友會面，就烏克蘭危機進行當面會談。他們說這次旅行還沒有最終確定。其中一位官員說，一種可能性是3月24日訪問布魯塞爾的北約總部，並可能在歐洲進行其他停留。