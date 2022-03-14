中國COVID疫情遍地開花 吉林封省、深圳封城

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）變異株Omicron強襲，中國清零全面破功，許多一線城市都爆疫情，吉林省更即日封省，是COVID現蹤武漢以來最大規模疫情。

綜合美聯社、路透與中國媒體報導，中國3月13日全國通報1,337例本土案例，今年以來3個月都還不滿，就已累積逾9千例，比去年一整年的8,378例還多。

東北吉林省長春市11日就已封城，14日起禁令更升級為整個省，全省2,400萬民眾不得離開，想跨省移動得先取得警方許可。吉林動員了7千名後備軍人加入防疫行動，維持秩序、協助採檢登記、執行無人機空中消毒行動等。

廣東、江蘇、山東、浙江等省分也有新案例，北京、上海、深圳等大城市採鐵腕防疫，只要冒出確診，住宅或商務大樓就整棟封了。中國問答網站知乎上傳出，有部分酒店式公寓遭政府以防疫為由「緊急徵用」，事前沒有任何通知或安置計畫，住戶一頭霧水，一紙公文就要其速速遷出，民眾怨聲載道。

人口175萬的深圳，13日開始封城，大眾運輸工具全面停駛，全市大採檢，由於深圳有中國矽谷之稱，封城恐傷及科技供應鏈。包括鴻海富士康、欣興電子等蘋果供應商，都被迫停工。

中國知名傳染病專家張文宏在財星傳媒上撰文警告，現在爆出的案例還只是開端，接續恐有「爆炸性成長」。他提到，本波疫情元凶是Omicron亞型變異株，有著「隱形版Omicron」稱號的BA.2。Omicron散播速度本就快，初期研究顯示，該變體比Omicron的傳播力更為驚人。



北京大樓封閉（圖／AP）