香港疫情急轉直下 染疫死亡率超越英美！專家曝3大原因

香港疫情嚴峻，太平間空間不足，身穿防護服的工作人員將屍體移至殯儀館外的冷藏集裝箱。（圖/路透社） 香港疫情嚴峻，太平間空間不足，身穿防護服的工作人員將屍體移至殯儀館外的冷藏集裝箱。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港疫情成為全球最嚴重國家之一，染疫死亡率更超過英、美、韓等國家，香港大學學者指出，香港地狹人稠，沒有維持良好社交距離，且公營醫療資源不足，不過關鍵點在於長者疫苗接種率低，導致第5波疫情累計近4000人染疫死亡。

根據外媒，香港近期暴增確診個案，截至3月9日，香港每百萬人死亡人數最多，每100萬人口有約35人染疫死亡。而英國、美國、南韓及印度，每100萬人口只有不到10人染疫死亡，可見香港面臨高染疫死亡率的威脅。

香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（SiddharthSridhar）13日在臉書發文，表示香港疫情之所以失控，是因居住環境擠迫，無法將安老院與社區完善分隔，然而老年人接種疫苗比率又相當低，使得疫苗無法產生交叉保護作用，再加上公營醫療資源不足，導致疫情難以收拾。

薛達說，香港居住環境擠迫，無可避免會出現家庭內或跨家庭傳播，當確診病例以幾何級數上升，很快攻破了政府追縱密切接觸者的能力。

香港12日公布198人染疫死亡，當中119人是安老院長者。薛達分析原因指出，在香港，要將安老院與社區分隔不可能。當社區疫情爆發，屬感染高危險群的長者居住在封閉的安老院內，可想而知容易引起全院疫情爆發，因此這波疫情的死亡個案中，有很大比例是安老院長者。

薛達強調，香港疫情急轉直下的主因還是在於「疫苗覆蓋率」，即使醫學界共識指出，接種疫苗有助減少死亡率，但可惜香港長者疫情接種率低，至今只有54.6%的80歲以上長者接種1劑或以上疫苗。

數據指出，香港有超過90%染疫死者未完成接種2劑疫苗，而絕大部份人之前沒有染疫過，所以在第5波疫情中無法產生交叉保護作用。

薛達建議，香港當局必須儘快為長者接種疫苗，存備抗病毒藥。