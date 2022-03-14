台灣《循環設計展》煙霧瀰漫開場反思空汙　主打「永續才是王道」明起登場

《the SPIRAL 轉不轉 — 循環設計展》開場由姚仲涵及曾睿彬作品《倒數時光》迎賓(圖/Lyla Liu) 《the SPIRAL 轉不轉 — 循環設計展》開場由姚仲涵及曾睿彬作品《倒數時光》迎賓(圖/Lyla Liu)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)歷年之最的《循環設計展》呈現來自國內外67家廠商的245項展品，將於明(15)日登場。

由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行的《the SPIRAL 轉不轉 — 循環設計展》是歷年來展期最長、循環設計案例及展品最多之循環展，總共邀集67家廠商、245項展品參展；國際部分，泰國創意經濟局(CEA)、丹麥商務辦事處、日本設計振興會(JDP)等大力協助下，共32家廠商的82項展品參展；其中泰國創意經濟局更於今(14)日開幕記者會上與台灣設計研究院簽訂合作意向書。

《循環設計展》由竹工凡木設計研究室策展，以 《 the SPIRAL 》 為靈感，意指物質、能量、意識等在時間軸上不斷地轉動、前進並延伸，四大展區包含展區1：「SPOT 看見現況」、展區2：「ECHO提出作為」、展區3：「ECHO開拓可能」、展區4：「360°鏈結國際」，將於明日起松山文創園區內的台灣設計館01、02、03展區登場。

開場創作為台灣光電藝術家姚仲涵及曾睿彬作品《倒數時光》，其沉浸式藝術展演利用煙霧模擬空氣汙染，使觀眾被塵霧包圍身歷其境當前環境惡化的現況，運用LED燈不斷跳動倒數的時、分、秒顯現出「2030」沉沒倒數與「crisis」字樣，透過聲光體驗激起更多的危機感，反思解決環境問題的急迫性與重要性。

展覽藉由埃森哲5種循環商業模型(Five Circular Business Models by Accenture)整合廠商以及「疫情特區」與「設計師專區」，透過展示呈現設計的創新流程、設計戰略等未來設計，媒合商業端與設計端，展出包含小智研發使用回收廢材製成的MAC Ward快速模組化防疫醫院計畫、芒菓丹的廢晶圓板再生防疫隔板等。

此外，國際展區串聯丹麥、德國、日本、泰國等政府及民間組織，從解決國際環境議題發展至相對應國際政策與民間組織提供的對策辦法，一踏進展間映入眼簾的是來自彩天科技提供最新元宇宙的透明屏幕設備，除了能看見台灣美好的海陸空美好影像外；「循環共享餐桌計畫」的主廚推薦和名人分享的菜單都在上頭浮現，策展團隊以「循環菜單」統合台灣在地循環設計產物，來與國際夥伴對話交流。

台灣設計研究院今年與由5% Design Action社會設計平台、聯合線上倡議家、好事交易所等民間企業與組織共同發起的世界地球日永續行動合作，共同策動RA100 地球解方-2022永續設計行動高峰會，將於4月22日至4月24日於松山文創園區多功能展演廳登場。

展覽資訊

地點：松山文創園區｜台灣設計館01、02、03展區

期間：2022.03.15-07.03 (週二至週日，09:30 ~ 17:30)

票價：150元（全票）／100元（學生票、團體票、TDRI會員票）

以上展場圖片來源:台灣英文新聞Lyla Liu