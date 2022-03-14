會考倒數兩個月！新北名師直播分析英數考點 陪考生衝刺

會考即將於5月登場，新北市教育局邀集新北輔導團名師，將於3月20日上午11時直播分析數學考點，下午3時直播分析英語考點。除了幫同學整理必考重點之外，當天還可在留言區線上提問，歡迎同學屆時上教育局youtube頻道(數學： https://youtu.be/6cU70Xo_Fkw；英語：https://youtu.be/rF6fnCDCnso)一同破解學習迷思。
教育局長張明文表示，學生準備會考的歷程，也是琢磨學習方法與培養學習習慣的好機會。新北市教育局希望能陪伴每一個即將面對會考的孩子，特別請輔導團用心規劃，在最後衝刺時刻，透過直播，用整理好的重點，幫助同學快速釐清重要概念，更歡迎學生上線提問，一起掌握考試重點。
數學考點直播由新泰國中劉繼文老師主講並表示，近年數學越來越多以生活情境取材的素養題，直播的內容將統整數學重要觀念，幫助同學掌握解題技巧，建立答題信心。
英語考點直播則由新北市國中英語輔導團4位老師，分別是新莊國中曾麗娜老師、淡水國中陸韻萍老師、積穗國中盧柏宏老師及深坑國中曹雅涵老師主講。4位教師將針對111年國中會考新趨勢以及12年課綱新增考點，帶學生分析考前必讀內容及重要題型。曾麗娜老師表示，在最後衝刺的兩個月，幫助不同程度學生掌握英聽及長篇閱讀的答題要領，是非常重要的，當天的直播也開放線上問答，解答同學們對英文的疑問，陪伴大家準備會考。
福營國中910班沈宥妍同學提到，英文範圍大，不容易掌握讀書方向，而數學遇到比較困難的題目會卡關很久，常因一時緊張忘了基本概念及邏輯推理方法。想透過線上直播掌握英數出題方向及有效的讀書方法，了解今年會考素養題型的方向，並作好準備，比較不會慌張及迷茫。三芝國中905班滕有琛同學則說，平常少有機會閱讀英語長篇文章，所以比較難看懂文意。而數學計算題目多，有些不拿手的題型容易出錯。有新北市的會考直播及會考複習影片，可以直接針對不會的單元去看、去練習。
教育局表示，新北市透過強化學生學習支持系統，提升學生學力品質，目前已於教育局youtube頻道建置115集學力大爆發會考精進影片，點閱率破28萬人次，不論是都會區的學生或偏遠學校學生，都能隨點隨看，提供學生不斷精進學習的線上資源，幫助學生為下一個學習階段做好準備。
新泰國中劉繼文老師數學直播考點，將統整數學重要觀念，幫助同學掌握解題技巧。(照片來源：新北市教育局提供)
照片來源：新北市教育局提供