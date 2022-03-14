會考倒數兩個月！新北名師直播分析英數考點 陪考生衝刺

會考即將於5月登場， 新北市教育局邀集新北輔導團名師，將於3月20日上午11時直播 分析數學考點，下午3時直播分析英語考點。 除了幫同學整理必考重點之外，當天還可在留言區線上提問， 歡迎同學屆時上教育局youtube頻道(數學： https://youtu.be/6cU70Xo_Fkw； 英語：https://youtu.be/ rF6fnCDCnso)一同破解學習迷思。

教育局長張明文表示，學生準備會考的歷程， 也是琢磨學習方法與培養學習習慣的好機會。 新北市教育局希望能陪伴每一個即將面對會考的孩子， 特別請輔導團用心規劃，在最後衝刺時刻，透過直播， 用整理好的重點，幫助同學快速釐清重要概念， 更歡迎學生上線提問，一起掌握考試重點。

數學考點直播由新泰國中劉繼文老師主講並表示，近年數學越來越多以生活情境取材的素養題， 直播的內容將統整數學重要觀念，幫助同學掌握解題技巧， 建立答題信心。

英語考點直播則由新北市國中英語輔導團4位老師， 分別是新莊國中曾麗娜老師、淡水國中陸韻萍老師、 積穗國中盧柏宏老師及深坑國中曹雅涵老師主講。4位教師將針對1 11年國中會考新趨勢以及12年課綱新增考點， 帶學生分析考前必讀內容及重要題型。曾麗娜老師表示， 在最後衝刺的兩個月， 幫助不同程度學生掌握英聽及長篇閱讀的答題要領，是非常重要的， 當天的直播也開放線上問答，解答同學們對英文的疑問， 陪伴大家準備會考。

福營國中910班沈宥妍同學提到，英文範圍大， 不容易掌握讀書方向，而數學遇到比較困難的題目會卡關很久， 常因一時緊張忘了基本概念及邏輯推理方法。 想透過線上直播掌握英數出題方向及有效的讀書方法， 了解今年會考素養題型的方向，並作好準備，比較不會慌張及迷茫。 三芝國中905班滕有琛同學則說，平常少有機會閱讀英語長篇文章，所以比較難看懂文意。 而數學計算題目多，有些不拿手的題型容易出錯。 有新北市的會考直播及會考複習影片， 可以直接針對不會的單元去看、去練習。

教育局表示，新北市透過強化學生學習支持系統， 提升學生學力品質，目前已於教育局youtube頻道建置115集學力大爆 發會考精進影片，點閱率破28萬人次， 不論是都會區的學生或偏遠學校學生，都能隨點隨看， 提供學生不斷精進學習的線上資源， 幫助學生為下一個學習階段做好準備。

新泰國中劉繼文老師數學直播考點，將統整數學重要觀念，幫助同學掌握解題技巧。(照片來源：新北市教育局提供)

照片來源：新北市教育局提供