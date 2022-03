【更新】台灣華碩宣布: 已停止對俄羅斯出貨　另捐款3千萬台幣賑濟烏克蘭

更新時間: 2022-03-14 19:46

首次發稿:2022-03-14 17:42

延伸閱讀: 【打仗打到家門口】俄烏戰爭波及台灣科技業 恐導致成本增加與呆帳問題

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)日前在推特發文點名華碩,呼籲華碩退出俄羅斯,華碩今天(3/14) 晚間在推特發文回應,對俄羅斯市場的出貨已停止,將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。

華碩在推特貼文表示,華碩極度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機,已盡力為當地受影響的員工及家屬提供援助,並將持續關注情勢的進展。

華碩強調,該公司一直致力遵從所在各國的規範,鑑於當今的情勢,加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的種種挑戰,華碩對俄羅斯市場的出貨已然停止。

華碩表示,為多盡一份力量,華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元,衷心期盼和平盡快到來,也希望人道援助能即時送到受苦受難者手中。

稍早針對烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)日前在推特發文點名華碩(Asus),呼籲華碩退出俄羅斯,經濟部長王美花今(14日) 表示,她不便評論個別公司,但公司應會以商譽整體考量。

王美花說,根據初步了解,華碩在第一時間會就相關業務和人員疏散作業,進行整體考量。

費多羅夫10日在推特發文,公布給華碩董事長施崇棠的公開信(原文如下) ,呼籲華碩退出俄羅斯。身兼烏克蘭數位轉型部長的費多羅夫在信中強調,IT產業向來支持和平與民主,他相信華碩也是如此,俄羅斯入侵者「沒有道德權利使用你們(華碩)的精湛科技」。

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war!