【更新】台灣華碩宣布: 已停止對俄羅斯出貨　另捐款3千萬台幣賑濟烏克蘭

更新時間: 2022-03-14 19:46

首次發稿：2022-03-14 17:42

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（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前在推特發文點名華碩，呼籲華碩退出俄羅斯，華碩今天(3/14) 晚間在推特發文回應，對俄羅斯市場的出貨已停止，將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。

華碩在推特貼文表示，華碩極度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，已盡力為當地受影響的員工及家屬提供援助，並將持續關注情勢的進展。

華碩強調，該公司一直致力遵從所在各國的規範，鑑於當今的情勢，加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的種種挑戰，華碩對俄羅斯市場的出貨已然停止。

華碩表示，為多盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元，衷心期盼和平盡快到來，也希望人道援助能即時送到受苦受難者手中。

稍早針對烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前在推特發文點名華碩（Asus），呼籲華碩退出俄羅斯，經濟部長王美花今(14日) 表示，她不便評論個別公司，但公司應會以商譽整體考量。

王美花說，根據初步了解，華碩在第一時間會就相關業務和人員疏散作業，進行整體考量。

費多羅夫10日在推特發文，公布給華碩董事長施崇棠的公開信(原文如下) ，呼籲華碩退出俄羅斯。身兼烏克蘭數位轉型部長的費多羅夫在信中強調，IT產業向來支持和平與民主，他相信華碩也是如此，俄羅斯入侵者「沒有道德權利使用你們（華碩）的精湛科技」。

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 10, 2022

圖為經濟部長王美花 (中央社3/14照片)