臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超1,809.75億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/3/7~2022/3/11）外資在集中市場總買進金額為4,375.22億元，總賣出金額為6,184.97億元，賣超為1,809.75億元，另統計自2022年年初至3月11日止，外資總買進金額為3兆5,225.98億元，總賣出金額為3兆9,620.36億元，累計賣超為4,394.38億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆3,474.97億元新台幣，占全體上市股票市值的41.75%，較3月4日的23兆2,337.56億元新台幣，減少8,862.59億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進264,169千股，賣出184,327千股，買超79,842千股；第二名：友達：買進220,739千股，賣出183,506千股，買超37,233千股；第三名：慧洋-KY：買進43,561千股，賣出21,794千股，買超21,767千股。

另外，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：台積電：買進77,504千股，賣出245,543千股，賣超168,039千股；第二名：聯電：買進139,790千股，賣出199,615千股，賣超59,825千股；第三名：元大金：買進37,583千股，賣出94,802千股，賣超57,219千股。