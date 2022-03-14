STARBUCKS聯名紐約時尚品牌Kate Spade　手繪都會風隨行杯台灣限量開賣

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) STARBUCKS與紐約輕奢品牌Kate Spade聯名推出系列產品，將於3月15日上市。

兩大品牌自2020年推出聯名系列後，今年再度攜手合作，STARBUCKS採用時尚品牌Kate Spade經典的原點圖案和大膽的春季色調綠色及粉色，於亞洲推出限量馬克杯、不鏽鋼杯、雨傘等系列商品。

最新系列產品上可見細緻的插畫，例如酒杯、計程車、花束等，一秒帶領咖啡愛好者走入時尚之都紐約，Kate Spade也試圖將幽默隨興且充滿樂趣的紐約客生活介紹給亞洲區消費者。

Starbucks表示，商品於3月15日同步於線上及門市上市，香港、日本、澳洲等也買的到，每款聯名商品各限購乙個；如有額外數量的購買需求，需重新排隊。3月16日起則不受此限。



KATE SPADE 紐約不鏽鋼杯，容量：16OZ，NT$950



KATE SPADE 紐約提袋。NT$880



KATE SPADE 紐約不鏽鋼杯，容量：12OZ，NT$750



KATE SPADE 草莓冷水壺，容量：14OZ，NT$600



KATE SPADE 條紋不鏽鋼杯，容量：16OZ，NT$950

以上圖片擷取自Starbucks臉書