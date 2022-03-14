烏克蘭婦幼醫院遭轟炸 臨盆女子哭喊「殺了我，救孩子」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄軍對烏克蘭展開無差別攻擊，民宅、醫院都難以倖免，9日馬立波（Mariupol）市的一間婦幼醫院遭轟炸，舉世譁然，其中一名即將臨盆的女子，被抬出醫院時的蒼白表情令人難忘，遺憾的是，她與寶寶都未能挺過來，在急救過程中，雙雙喪命。

美聯社取得了醫院遇襲後的影片，在一片斷壁殘垣中，一名烏克蘭準媽媽被擔架抬出，手扶著大腹便便的肚子，臉上毫無血色，彷彿還未從驚恐的攻擊中回神，堪稱俄國侵烏19天以來最殘酷的其中一個瞬間。

該產婦被火速送往另一間前線的醫院救治，又是一場與死神的賽跑。她傷得不輕，骨盆粉碎，臀部移位，但當她發現孩子命在旦夕，她唯一的請求就是要醫護人員放棄大人、救孩子，「殺了我！」

無奈的是，寶寶雖透過剖腹取出，卻已沒了生命跡象。至於女子，在經過了30分鐘的急救後，也宣告不治，母子皆亡。醫護人員嘆，至少女子的丈夫與父親後來領回了遺體，讓她與寶寶不致淪為亂葬崗的屍首。

這起攻擊，讓俄軍再度背上戰爭罪行，然而俄國官員卻辯稱該婦幼醫院是遭烏克蘭極端分子把持，作為基地，當時內部並無患者或醫護人員。俄國駐聯合國與英國大使更稱這些畫面都是「假新聞」。

位於烏國東南部的馬立波，是此役中戰況極為慘烈的一座城市，已逾一周斷糧、沒水、沒電、沒暖氣，緊急備用電力全留給了手術房。紀錄第一手消息的美聯社記者表示，醫護專心救治傷者時，外頭轟炸從未停歇。

這座有著43萬人口的城市，在俄軍猛烈攻擊下抵死不從，已成為烏克蘭抗俄的象徵堡壘。在臨時搭建的產房中，每名新生兒的到來，都伴隨著高壓與緊張，每個孕婦都經歷了太多。

其中一名飽受煎熬的產婦，在襲擊中失去了部分腳趾。醫護11日透過剖腹產為她接生。經過了令人屏息的好幾秒，被拉出的女嬰終於放聲大哭，為戰火帶來新生希望。在場見證這一刻的每個人，無不流下眼淚。

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