3/14台灣本土+2　雙北家庭群聚再增1人、基隆增1名感染源不明個案　另有73例境外移入

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增75例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及73例境外移入。(示意圖/pixabay)... 中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增75例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及73例境外移入。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增75例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及73例境外移入(35例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡為30多歲及20多歲，分別為桃園增一例與雙北家庭群聚衍生相關，另外基隆則新增一例感染源待釐清個案。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為42例男性、30例女性、1例調查中，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自索羅門群島(6例)、越南(5例)、香港(4例)、泰國及美國(各3例)、新加坡、緬甸、印尼、德國、澳大利亞、馬來西亞及巴基斯坦(各2例)、巴拿馬、日本、英國、柬埔寨及俄羅斯(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月27日至3月13日。



指揮中心統計，截至目前國內累計21,363例確診，分別為5,819例境外移入，15,490例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。