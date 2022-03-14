最新！台灣幻象2000戰機台東墜海　飛官黃重凱跳傘獲救　空軍初判機械故障

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）一架幻象2000-5戰機（機號2017）今（14）日上午執行戰演訓任務時墜海，空軍司令部下午針對失事原因、飛官狀況等召開記者會說明，空軍督察長柳惠千少將表示，初判戰機有機械上的故障，確切故障原因仍待確認。

柳惠千表示，戰機有機械上的故障，但確切原因仍待細查，需透過飛官描述、打撈殘骸後才能確定哪個系統故障；可確定的是，飛官在返場過程有呼叫故障，並採直線方式返場，但發動機當時已無法維持飛行姿態，且動力不足以安全飛行，因此毅然跳傘。

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）空軍司令部今（14）日證實，新竹基地一架幻象2000-5戰機（機號2017）上午執行戰演訓任務時墜海，38歲的中校黃重凱在台東外海因不明原因跳傘，所幸目前已獲救。

空軍司令部說明，由中校黃重凱所駕駛的幻象2000-5戰機於上午10時08芬於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，於空域回報機械故障返場，11時26分於台東志航基地南面10浬呼叫彈射跳傘，國防部隨即派遣UH-60M赴現場，於12時06分完成人員吊掛。

據了解，飛官黃重凱被救起時意識清醒，被送往台東馬偕醫院治療。

空軍司令部進一步表示，已組成專案小組赴志航基地，以釐清事件肇因。