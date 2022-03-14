【3/14白色情人節】台灣高雄壽山動物園分享「牠們」不輸人類的感情世界！

高雄壽山動物園紅毛猩猩女王「咪咪」（左）和「阿宏」（右）常被認作一對，但其實郎有情、妹無意。(圖/Shou Shan Zoo 壽山動物園... 高雄壽山動物園紅毛猩猩女王「咪咪」（左）和「阿宏」（右）常被認作一對，但其實郎有情、妹無意。(圖/Shou Shan Zoo 壽山動物園)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天趁著3/14白色情人節，壽山動物園分享園區動物們，不為人知的感情世界，如紅毛猩猩阿宏和咪咪女王是郎有情、妹無意; 老夫老妻「胭脂猴」雖住在一起卻各自行動; 此外也有許多動物坐享「齊人之福」，相當有趣。

壽山動物園小編表示，紅毛猩猩「阿宏」和「咪咪」看起來像一對情侶，阿宏也經常透過各種方式試圖吸引咪咪女王的注意，可惜孤芳自賞的咪咪，似乎不為所動。

園內年事已高的白手長臂猿「貝貝」則有暖男「Yoyo」陪伴。貝貝108年接受獸醫根管治療後，戴著4顆新銀牙，現在可以開心吃水果，也常跟著Yoyo在家裡盪來盪去。

至於黑猩猩「莉忠」脾氣較暴躁，每次只能和一隻母猩猩「曼華」或「美珍」獨處，才不會傷感情。

尾巴長得像豬尾的豬尾猴則是左擁右抱，心意不定。羊駝「酷哥」也享受「齊人之福」，在羊駝圈很吃得開。

臉部為暗紅色的胭脂猴則是老夫老妻，雖然住在一起卻各自行動，難以捕捉同框畫面。

黃腹藍琉璃金剛鸚鵡(下圖) 喜歡群居，嗓門大且對同伴依賴感很深，像「BOSS」和「老闆」愛吵架卻又喜歡黏在一起。

圖/壽山動物園

長鼻浣熊「伍德」與2隻母浣熊繁衍了無數後代；「黑肚綿羊」也是生生不息。

壽山動物園表示，為了繁衍物種，向北市動物園借殖侏儒河馬「秋吉」，秋吉與來自台糖池上牧場的「春圓」在壽山動物園相遇後，展開熱烈追求，民國108年喜獲麟兒「圓寶」，成為佳話。

不過同樣來自北市動物園的白犀牛「犀奇」，雖然努力在母犀牛「寶寶」身邊徘徊，無奈大牠25歲的寶寶似乎不接受，遲遲未擦出愛的火花。

或許有些讀者還不知道, 壽山動物園自去年(2021年) 5/19起休園進行改造, 預估2022年9月才會重新對外開放。不過小編可沒閒著, 臉書粉專的「線上壽山動物園直播」跟24小時的「YouTube動物即時影像」隨時會有新動態！讓粉絲們在休園期間也不寂寞!

壽山動物園也邀請想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，隨時掌握動物療癒日常！詳情可查詢:

白色情人節阿宏咪咪特輯影片連結:

圖/Shou Shan Zoo 壽山動物園官方臉書, 2022年2月3日(大年初三) 照片