戀愛　不要蔦蔦的過　記不住電話　記住蔦日子蔦口令奶茶比較實在

台灣第一愉悅系手搖飲蔦日子，3/14白色情人節祝福天下有情人 終成眷屬，但願人長久千里共嬋娟，雖然舊愛還是最美， 記不住初戀情人的電話就算了，至少記住蔦日子的蔦口令奶茶，3/ 14當日來店消費購買蔦口令奶茶「絕對舊愛NO1#1111舊愛 蔦紅北島白玉」1杯，即可享有第二杯優惠價購買蔦紅純茶之優惠， 共有5個品項：蔦南迪山蔦紅茶(原價40元特價20元/1杯)、 、窨(ㄒㄩㄣ)花蔦綠茶(原價40元特價20元/1杯)、 墨韻烏龍茶(原價45元特價25元/1杯)及緋紅烏龍茶(原價4 5元特價25元/1杯)及青黎烏龍茶(原價45元特價25元/1 杯)。

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