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戀愛　不要蔦蔦的過　記不住電話　記住蔦日子蔦口令奶茶比較實在

By 台灣英文新聞
2022/03/14 11:30
戀愛　不要蔦蔦的過　記不住電話　記住蔦日子蔦口令奶茶比較實在

台灣第一愉悅系手搖飲蔦日子，3/14白色情人節祝福天下有情人終成眷屬，但願人長久千里共嬋娟，雖然舊愛還是最美，記不住初戀情人的電話就算了，至少記住蔦日子的蔦口令奶茶，3/14當日來店消費購買蔦口令奶茶「絕對舊愛NO1#1111舊愛蔦紅北島白玉」1杯，即可享有第二杯優惠價購買蔦紅純茶之優惠，共有5個品項：蔦南迪山蔦紅茶(原價40元特價20元/1杯)、、窨(ㄒㄩㄣ)花蔦綠茶(原價40元特價20元/1杯)、墨韻烏龍茶(原價45元特價25元/1杯)及緋紅烏龍茶(原價45元特價25元/1杯)及青黎烏龍茶(原價45元特價25元/1杯)。

疼愛自己，給自己喝最好的蔦口令奶茶，不管舊愛還是新歡，就讓他喝純茶就好了~但20年後的幸福，也可以從今天開始維繫，買卡送情人，一起喝蔦日子甜蜜蜜，蔦日子為服務廣大的蔦粉們，再度推出『蔦友友分享卡』，即日起只要1500元即可兌換30杯/價值65元的蔦日子飲品，原價1950元限量888張特價1500元，送禮自用兩相宜，兌換價低者，恕不退返價差，兌換高價者，需依原價貼補差額，一次兌換多杯，差額無法互抵，限來店兌換，外送無法使用，優惠不併用，於信義 ATT 蔦巢、竹北遠百蔦巢販售。

更新時間 : 2022-03-16 06:33 GMT+08:00

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