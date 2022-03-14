台南大員皇冠假日酒店新午茶 手沖咖啡與蛋糕絕美組合

愜意的午後，來一杯手沖咖啡與甜點的絕妙組合，美味無敵，心情跟著飛起來；或是來一杯熱水果茶等，滿足口腹也釋放壓力，下午茶時間就愛來台南大員皇冠假日酒店一樓289吧忙裡偷閒，欣賞著大廳魚簍光影變化與黃昏日落斜照的景緻，輕鬆享受品味好生活。

現代人因為生活在高壓的環境，需要為生活添增小確幸，所以生活再忙碌、工作再緊張，也要抽個空享受午茶的美好時光。台南大員皇冠假日酒店由點心主廚劉靖晟推出新品午茶系列，「漫漫點」午茶組平日(週一至週五)優惠價249元起(原價370元)，有多款的熱茶或果汁選擇，搭配夢幻的小蛋糕，就是悠閒的組合。

「沖沖喝」午茶組平日優惠價299元起(原價430元)，可點用一杯精品手沖咖啡，搭配夢幻的小蛋糕，則是絕美的組合。其中特別推薦2款精品手沖咖啡，花香甜橘精品黑咖啡為衣索比亞西達摩、印尼蘇門達臘曼特寧的黃金比例，屬於中度烘培，淡淡的柑橘香，甜美的酸質，酸甜感平衡，餘韻有淡雅花香與琥珀紅糖融合的細膩甜香。哥倫比亞考卡省精品黑咖啡為口感回甘、均衡度高，屬於中淺烘焙，最適合搭配蛋糕，入口有龍眼乾沉著的香氣，漸漸進入黑莓果實的甜感，以及黑蜜棗酸甜後韻，湧上口腔下顎兩側，尾韻圓潤。

午茶時光除了有讓女孩兒們迷戀的咖啡配甜點之外，還有男士們喜好的紅白酒，精選「朗格多克」產地的「木蘭.嘉薩克」酒莊所出品的紅白酒。「朗格多克」是世界最大的葡萄園區，為典型的地中海葡萄酒之鄉。「木蘭.嘉薩克」酒莊則是標榜不使用任何化學肥料、農藥或是其他合成產品，尊重土地和保護自然平衡的傳統理念，利用灌木叢散發的特殊香氣，提高了葡萄酒豐富的香氣口感與令人驚艷的品質。多層次口感的紅白酒在午後小酌，比起啤酒喝了脹氣，烈酒的辛口辣舌，這款紅白酒再適合不過了，每瓶1,680元，相約三五好友小酌品味或是送禮也很體面大方。(禁止酒駕，未成年請勿飲酒)。以上專案皆須另加10%服務費。