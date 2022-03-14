為拍平民逃難畫面　美國紀錄片導演於烏克蘭戰區「遭俄軍槍殺」

知名美國電影人芮諾（Brent Renaud）在烏國首都基輔（Kyiv）市郊拍攝平民逃難的畫面時，遭到俄軍槍殺。（圖／美聯社） 知名美國電影人芮諾（Brent Renaud）在烏國首都基輔（Kyiv）市郊拍攝平民逃難的畫面時，遭到俄軍槍殺。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）曾兩度以紀錄片入圍艾美獎的知名美國電影人芮諾（Brent Renaud）在烏國首都基輔（Kyiv）市郊拍攝平民逃難的畫面時，遭到俄軍槍殺。

美聯社引述一名與芮諾同行的記者Juan Arredondo說法，他們倆正搭車前往西郊城市伊爾平（Irpin）準備要拍攝平民逃難的畫面，當他們通過1個檢查哨後，俄軍對著所乘的車子開槍，芮諾脖子中彈身亡，而他則背部中槍。

據基輔奧馬迪特醫院（Okhmatdyt Hospital）在Instagram上發布的一段影片，Juan Arredondo在病床上描述槍擊現場的狀況。

美國國務院表示，出於對其家人的尊重，不會就芮諾的死發表評論，但目前其親屬提供領事協助。

國務院還說，我們對於記者和電影製作人在烏克蘭被普丁及其軍隊攻擊之事感到震驚，這又是一起克里姆林宮不分青紅皂白濫殺無辜的可怕例證。

芮諾在西郊城市伊爾平（Irpin）遇難身亡，圖為身上配戴的紐約時報的識別證，但紐時已出面澄清非其報社記者。（圖取自基輔州警長內比托夫臉書facebook.com）

另外，由於芮諾遇難時身上帶有紐約時報的識別證，因此遭外媒誤報是紐時記者，但紐時隨即澄清，芮諾喪生時並不是為該報工作。

綜合外媒報導，50歲的芮諾過去曾替多家美國新聞機構與媒體工作，包括HBO、美國國家廣播公司（NBC）和紐約時報等，本身更是一名知名紀錄片導演，曾被提名美國導演公會最佳導演、新聞與紀錄片艾美獎。

芮諾曾和他的親兄弟兼好搭檔雷格（Craig Renaud）一同憑〈Last Chance High〉獲得有「廣播電視媒體界的普利茲」之稱的皮博迪獎，這是一部 HBO 連續劇，講述了芝加哥西區一所高危青年學校的故事，他的離世，是新聞界和紀錄片界一大遺憾。