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【更新】台灣家樂福楊梅倉儲大火、造成空污將遭罰　環保局: 粉塵若釀災、民眾可蒐證求償　

➤據悉火警地點正是台灣家樂福斥資百億元打造，號稱亞洲最先進的物流中心。➤家樂福表示，人員均即時撤出並無傷亡，起火原因尚待調查，今天全台家樂福皆正常營業，全台量販超市與線上購物出貨均未受影響。➤消防局表示，上午7時33分接獲報案，在楊梅區有倉儲發生火警，立即派出消防人員73名、消防車23輛、救護車4輛，另有外縣市共8輛水庫車及機場消防隊1輛高化車前往支援。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/14 15:55
桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲14日上午發生火警，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到。 （桃園市政府消防局...

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲14日上午發生火警，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到。 （桃園市政府消防局...

更新時間: 2022-03-14 14:51

首次發稿: 2022-03-14 09:41

家樂福倉儲大火造成空污將遭罰　粉塵釀災民眾可蒐證求償

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今天(3/14) 早上家樂福楊梅倉發生火警，家樂福下午表示，為確保消費者權益，已啟動桃園大園、高雄岡山倉庫改為24小時運作，且開放廠商直送到店，全台量販超市與線上購物出貨均未受影響。

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今上午發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派消防車、救護車及消防人員前往，並布水線進行救災。

【更新】台灣家樂福楊梅倉儲大火、造成空污將遭罰　環保局: 粉塵若釀災、民眾可蒐證求償　

圖/記者爆料網提供

家樂福下午表示，第一時間即疏散場內百餘位員工，確保所有人員安全無虞，消防局也就近成立緊急指揮中心控制現場狀況，受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪。

至於起火原因，家樂福說，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。

中央社引述家樂福表示，家樂福在台灣擁有桃園楊梅、桃園大園及高雄岡山倉庫，3大倉庫可互相支援倉儲，因應此狀況啟動桃園大園、高雄岡山改為24小時運作，且開放廠商直送到店。

家樂福指出，目前全台量販及超市共317門市營業並未受到影響，線上購物由全台68個量販門市支援線上購物出貨，線上線下供貨無虞，確保消費者權益。

另一方面，桃園市楊梅區家樂福倉儲今天發生大火，市政府環保局立即派員前往現場並監測空氣品質，工廠因明顯造成空氣污染，環保局將依法告發處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局下午發布新聞稿表示，環保局接獲消防局通報後，立即派遣6名稽查員前往稽查並與消防局一同應變，同時調度一輛監測車於下風處的仁美國中監測。根據稽查員在廠區下風處以儀器監測總揮發性有機化合物為0.137ppm，尚在標準之內，另外監測大環境空氣品質，就鄰近的環保署空氣品質測站的監測結果屬「良好至普通」等級。

環保局指出，業者因為管理不善導致火警，致使明顯粒狀污染物及異味污染物散佈於空氣造成空氣污染，已經違反空氣污染防制法規定，將依法告發並處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局說，市府另外針對廠房周邊溝渠進行水質採樣，酸鹼度為中性，水溫攝氏21.4度、重金屬銅、鎳未檢出，環保局已責成業者持續進行消防廢水圍堵，並返送回廠內蓄水池。

有關火災產生的廢棄物，也要求業者儘速委託合格清除處理業者處理，並於廢棄物清理前提出處置計畫書，經環保局審查核准後始得清除。

對於中壢區信義里長邱仁德等人反映有居民及學生抱怨空氣中瀰漫大量粉塵，甚至有塊狀粉塵落地，環保局表示，初步了解為燃燒後的粉塵，若造成民眾財物損失，建議先拍照記錄，事後再向業者求償。另外也建議下風處的民眾或敏感族群緊閉門窗、減少外出，若要出門務必要戴口罩。

教育局長林明裕則表示，會請各校根據校園的空氣品質斟酌是否取消戶外上課。

更新時間: 2022-03-14 11:49

首次發稿: 2022-03-14 09:41

【以為飛彈打來了!】台灣家樂福楊梅倉儲大火　濃煙竄天際數公里外都可見

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今(14日)上午發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派消防車、救護車及消防人員前往，並佈水線進行救災，初步了解無人員受困。

記者爆料網指出, 濃煙在1、20公里遠的中壢、大園地區都可看到，民眾紛紛拍照分享還驚呼：「好恐怖，以為飛彈打來了！」

家樂福表示，人員均即時撤出並無傷亡，起火原因尚待調查，今天全台家樂福不受影響，皆正常營業。

家樂福表示，楊梅倉儲傳出火警，人員均即時撤出並無傷亡，目前消防單位還在現場，起火原因尚待調查中，今天全台家樂福仍正常營業不受影響。

【更新】台灣家樂福楊梅倉儲大火、造成空污將遭罰　環保局: 粉塵若釀災、民眾可蒐證求償　桃園市楊梅區梅獅路家福倉儲14日上午發生火警，濃煙直竄天際。（桃園市政府消防局提供） 中央社

根據自由時報，發生火災的正是台灣家樂福斥資百億元打造，號稱亞洲最先進的物流中心，由於該物流中心去年(2021年) 第4季才剛啟用，被視為家樂福搶攻零售市場的全新武器，如今釀大火，恐損失慘重，打亂佈局。

消防局稍早表示，上午7時33分接獲報案，在楊梅區有倉儲發生火警，立即派出消防人員73名、消防車23輛、救護車4輛，另有外縣市共8輛水庫車及機場消防隊1輛高化車前往支援。消防人員抵達現場後，立刻佈水線進行搶救。

中央社引述消防局指出，現場為地上2層鐵皮挑高結構建築物，起火層在第1層，初步了解倉儲內無危險物品，目前正全面燃燒，燃燒面積調查中，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到，至於起火原因及財物損失仍待調查。

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