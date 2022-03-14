【更新】台灣家樂福楊梅倉儲大火、造成空污將遭罰　環保局: 粉塵若釀災、民眾可蒐證求償　

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲14日上午發生火警，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到。 （桃園市政府消防局... 桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲14日上午發生火警，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到。 （桃園市政府消防局提供） 中央社

更新時間: 2022-03-14 14:51

首次發稿: 2022-03-14 09:41

家樂福倉儲大火造成空污將遭罰 粉塵釀災民眾可蒐證求償

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今天(3/14) 早上家樂福楊梅倉發生火警，家樂福下午表示，為確保消費者權益，已啟動桃園大園、高雄岡山倉庫改為24小時運作，且開放廠商直送到店，全台量販超市與線上購物出貨均未受影響。

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今上午發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派消防車、救護車及消防人員前往，並布水線進行救災。

圖/記者爆料網提供

家樂福下午表示，第一時間即疏散場內百餘位員工，確保所有人員安全無虞，消防局也就近成立緊急指揮中心控制現場狀況，受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪。

至於起火原因，家樂福說，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。

中央社引述家樂福表示，家樂福在台灣擁有桃園楊梅、桃園大園及高雄岡山倉庫，3大倉庫可互相支援倉儲，因應此狀況啟動桃園大園、高雄岡山改為24小時運作，且開放廠商直送到店。

家樂福指出，目前全台量販及超市共317門市營業並未受到影響，線上購物由全台68個量販門市支援線上購物出貨，線上線下供貨無虞，確保消費者權益。

另一方面，桃園市楊梅區家樂福倉儲今天發生大火，市政府環保局立即派員前往現場並監測空氣品質，工廠因明顯造成空氣污染，環保局將依法告發處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局下午發布新聞稿表示，環保局接獲消防局通報後，立即派遣6名稽查員前往稽查並與消防局一同應變，同時調度一輛監測車於下風處的仁美國中監測。根據稽查員在廠區下風處以儀器監測總揮發性有機化合物為0.137ppm，尚在標準之內，另外監測大環境空氣品質，就鄰近的環保署空氣品質測站的監測結果屬「良好至普通」等級。

環保局指出，業者因為管理不善導致火警，致使明顯粒狀污染物及異味污染物散佈於空氣造成空氣污染，已經違反空氣污染防制法規定，將依法告發並處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局說，市府另外針對廠房周邊溝渠進行水質採樣，酸鹼度為中性，水溫攝氏21.4度、重金屬銅、鎳未檢出，環保局已責成業者持續進行消防廢水圍堵，並返送回廠內蓄水池。

有關火災產生的廢棄物，也要求業者儘速委託合格清除處理業者處理，並於廢棄物清理前提出處置計畫書，經環保局審查核准後始得清除。

對於中壢區信義里長邱仁德等人反映，有居民及學生抱怨空氣中瀰漫大量粉塵，甚至有塊狀粉塵落地，環保局表示，初步了解為燃燒後的粉塵，若造成民眾財物損失，建議先拍照記錄，事後再向業者求償。另外也建議下風處的民眾或敏感族群緊閉門窗、減少外出，若要出門務必要戴口罩。

教育局長林明裕則表示，會請各校根據校園的空氣品質斟酌是否取消戶外上課。

更新時間: 2022-03-14 11:49

首次發稿: 2022-03-14 09:41

【以為飛彈打來了!】台灣家樂福楊梅倉儲大火 濃煙竄天際數公里外都可見

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今(14日)上午發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派消防車、救護車及消防人員前往，並佈水線進行救災，初步了解無人員受困。

記者爆料網指出, 濃煙在1、20公里遠的中壢、大園地區都可看到，民眾紛紛拍照分享還驚呼：「好恐怖，以為飛彈打來了！」

家樂福表示，人員均即時撤出並無傷亡，起火原因尚待調查，今天全台家樂福不受影響，皆正常營業。

家樂福表示，楊梅倉儲傳出火警，人員均即時撤出並無傷亡，目前消防單位還在現場，起火原因尚待調查中，今天全台家樂福仍正常營業不受影響。

桃園市楊梅區梅獅路家福倉儲14日上午發生火警，濃煙直竄天際。（桃園市政府消防局提供） 中央社

根據自由時報，發生火災的正是台灣家樂福斥資百億元打造，號稱亞洲最先進的物流中心，由於該物流中心去年(2021年) 第4季才剛啟用，被視為家樂福搶攻零售市場的全新武器，如今釀大火，恐損失慘重，打亂佈局。

消防局稍早表示，上午7時33分接獲報案，在楊梅區有倉儲發生火警，立即派出消防人員73名、消防車23輛、救護車4輛，另有外縣市共8輛水庫車及機場消防隊1輛高化車前往支援。消防人員抵達現場後，立刻佈水線進行搶救。

中央社引述消防局指出，現場為地上2層鐵皮挑高結構建築物，起火層在第1層，初步了解倉儲內無危險物品，目前正全面燃燒，燃燒面積調查中，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到，至於起火原因及財物損失仍待調查。

台灣家樂福楊梅倉儲大火 濃煙竄天際數公里外都可見