Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣國際光影藝術節超過20萬人參觀　壓軸亮點台日共製沉浸5G互動展演

〈你的肢體笑顏 將是我的全部〉於日本大阪藝術大學藝藝術館同步展出

  169
By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/14 09:26
台灣國際光影藝術節將於3月20日落幕(圖/國美館)

台灣國際光影藝術節將於3月20日落幕(圖/國美館)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)隨著「2022台灣國際光影藝術節」已吸引超過21萬人參觀，戶外展演精采落幕，室內展覽在國立台灣美術館「U-108 Space」接續登場，自即日起展至3月20日。

「2022台灣國際光影藝術節」圓滿閉幕前的最後一個亮點展覽〈你的肢體笑顏 將是我的全部〉，由台灣藝術團隊純禾作（陳依純、羅禾淋）與日本藝術家安藤英由樹共同創作，帶來沉浸式5G互動展演。

展覽邀請來自台灣、日本、澳洲、法國藝術家，以藝術、科技與表演之跨域創作的精神，打造10組具表演性裝置特質的「光之劇場」，重新定義「光」在表演中的主體與客體角色，每件作品都有各自獨特的敘事情境，互動感知體驗、科技應用策略，透過所建構的程序系統、訊號轉譯與電訊再現的傳訊中，引導觀者的參與過程中。

國美館長梁永斐表示，本屆光影藝術節超過21萬人次的參觀人潮，《你的肢體笑顏 將是我的全部》是「2022台灣國際光影藝術節」圓滿閉幕前的最後一個亮點作品，將這次光影節的策展主題「光‧舞弄‧影」意象，進行沉浸式的詮釋與展現，由台日藝術家純禾作與安藤英由樹所共同創作，並於日本大阪藝術大學藝藝術館即時同步展出。

梁館長強調，這件作品可說是5G科技與藝術的完美結合，是國美館首次以5G技術結合藝術的即時跨國異地共演作品，透過5G技術互動串流所創造的共感即時性，不但為參觀民眾帶來全新感受，更讓台灣作品躍昇國際舞台，藉由科技藝術走出一條不一樣的亮眼道路，期待未來有更多佳作在國美館呈現。

本件作品《你的肢體笑顏 將是我的全部》透過5G網路技術、邊緣運算、點雲掃瞄，達到影像即時辨識與傳輸的效果，讓觀眾的肢體與表情得以在雲端「交匯」。此外，為了實踐作品中的種種創意想像，藝術家使用國立陽明交通大學林一平實驗室的網路數據化與5G網路整合技術，讓異地共演的想像變成可能。在接近光影節尾聲，藝術團隊邀集台灣與日本兩地舞者，進行一場跨越時空限制，打破國際疆界的跨國共舞，邀請觀眾共同見證美麗的成果。

2022 台灣國際光影藝術節室內展覽
地點：國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）U-108 Space
時間：111年2月25日至3月20日-週二至週五09:00～17:00週六、週日09:00～18:00，逢週一休館不開放）
展出作品：〈你的肢體笑顏將是我的全部〉5G互動式影像裝置
APP下載連結：https://artpowernewmedia.github.io/ntm_room/
台灣國際光影藝術節
5G

相關新聞

【5G首日飛安無虞？】多方妥協結果：拜登出手、電信商暫緩部分服務、航空業調整航班
【5G首日飛安無虞？】多方妥協結果：拜登出手、電信商暫緩部分服務、航空業調整航班
2022/01/20 11:40
【5G對衝美國飛安？】 美航空業者：「災難性」危機 電信商：40國都沒問題
【5G對衝美國飛安？】 美航空業者：「災難性」危機 電信商：40國都沒問題
2022/01/18 16:44
【美國CES消費電子展】台灣科技部TTA新創首次奪6大獎•居全球亞軍 宏達電推VIVE Focus 3手腕追蹤配件
【美國CES消費電子展】台灣科技部TTA新創首次奪6大獎•居全球亞軍 宏達電推VIVE Focus 3手腕追蹤配件
2022/01/07 18:00
抗5G項鍊、手環竟含「輻射」！荷蘭官方籲民眾立刻停戴
抗5G項鍊、手環竟含「輻射」！荷蘭官方籲民眾立刻停戴
2021/12/19 10:15
美台經濟繁榮夥伴對話23日登場 王美花：不談萊豬
美台經濟繁榮夥伴對話23日登場 王美花：不談萊豬
2021/11/22 12:15

更新時間 : 2022-03-16 06:32 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】台灣能幫烏克蘭！ 3千箱物資塞爆外交部 不收二手衣物、棉被
【懶人包】台灣能幫烏克蘭！ 3千箱物資塞爆外交部 不收二手衣物、棉被
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
香港疫情急轉直下 染疫死亡率超越英美！專家曝3大原因
香港疫情急轉直下 染疫死亡率超越英美！專家曝3大原因
〈財經主筆室〉股王「矽力-KY」一分四、台灣股民為何不捧場？
〈財經主筆室〉股王「矽力-KY」一分四、台灣股民為何不捧場？
中國COVID疫情遍地開花 吉林封省、深圳封城
中國COVID疫情遍地開花 吉林封省、深圳封城
韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高
韓國、香港成全球疫情新焦點！韓單日確診破30萬 港死亡率最高
【更新】台灣空姐與義大利富商爭監護權　法院執行官3/14執行交付、女童不願離開學校
【更新】台灣空姐與義大利富商爭監護權　法院執行官3/14執行交付、女童不願離開學校
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
STARBUCKS聯名紐約時尚品牌Kate Spade　手繪都會風隨行杯台灣限量開賣
STARBUCKS聯名紐約時尚品牌Kate Spade　手繪都會風隨行杯台灣限量開賣
【更新】台灣家樂福楊梅倉儲大火、造成空污將遭罰　環保局: 粉塵若釀災、民眾可蒐證求償　
【更新】台灣家樂福楊梅倉儲大火、造成空污將遭罰　環保局: 粉塵若釀災、民眾可蒐證求償　