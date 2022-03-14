台灣國際光影藝術節超過20萬人參觀　壓軸亮點台日共製沉浸5G互動展演

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)隨著「2022台灣國際光影藝術節」已吸引超過21萬人參觀，戶外展演精采落幕，室內展覽在國立台灣美術館「U-108 Space」接續登場，自即日起展至3月20日。

「2022台灣國際光影藝術節」圓滿閉幕前的最後一個亮點展覽〈你的肢體笑顏 將是我的全部〉，由台灣藝術團隊純禾作（陳依純、羅禾淋） 與日本藝術家安藤英由樹共同創作，帶來沉浸式5G互動展演。

展覽邀請來自台灣、日本、澳洲、法國藝術家，以藝術、科技與表演之跨域創作的精神，打造10組具表演性裝置特質的「光之劇場」，重新定義「光」在表演中的主體與客體角色，每件作品都有各自獨特的敘事情境，互動感知體驗、科技應用策略，透過所建構的程序系統、訊號轉譯與電訊再現的傳訊中，引導觀者的參與過程中。

國美館長梁永斐表示，本屆光影藝術節超過21萬人次的參觀人潮，《你的肢體笑顏 將是我的全部》是「2022台灣國際光影藝術節」圓滿閉幕前的最後一個亮點作品，將這次光影節的策展主題「光‧舞弄‧影」意象，進行沉浸式的詮釋與展現，由台日藝術家純禾作與安藤英由樹所共同創作，並於日本大阪藝術大學藝藝術館即時同步展出。

梁館長強調，這件作品可說是5G科技與藝術的完美結合，是國美館首次以5G技術結合藝術的即時跨國異地共演作品，透過5G技術互動串流所創造的共感即時性，不但為參觀民眾帶來全新感受，更讓台灣作品躍昇國際舞台，藉由科技藝術走出一條不一樣的亮眼道路，期待未來有更多佳作在國美館呈現。

本件作品《你的肢體笑顏 將是我的全部》透過5G網路技術、邊緣運算、點雲掃瞄，達到影像即時辨識與傳輸的效果，讓觀眾的肢體與表情得以在雲端「交匯」。此外，為了實踐作品中的種種創意想像，藝術家使用國立陽明交通大學林一平實驗室的網路數據化與5G網路整合技術，讓異地共演的想像變成可能。在接近光影節尾聲，藝術團隊邀集台灣與日本兩地舞者，進行一場跨越時空限制，打破國際疆界的跨國共舞，邀請觀眾共同見證美麗的成果。

2022 台灣國際光影藝術節室內展覽

地點：國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）U-108 Space

時間：111年2月25日至3月20日-週二至週五09:00～17:00週六、週日09:00～18:00，逢週一休館不開放）

展出作品：〈你的肢體笑顏將是我的全部〉5G互動式影像裝置

APP下載連結：https://artpowernewmedia.github.io/ntm_room/