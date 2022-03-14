〈財經主筆室〉股王「矽力-KY」一分四、台灣股民為何不捧場？

台股股王、電源管理IC龍頭矽力-KY（6145）上周四（3月 10日）宣布董事會作成拆股決議，變更每股面額為2.5元， 等於將股票一分之四，原本是希望讓「股價更親民」， 結果台股投資人不捧場，隔日股價下跌150元、跌幅4.2%， 相較於9日美股亞馬遜（Amazon.com）宣布一拆20後隔 天大漲10%，出現相當迥異的走勢。

回顧國內上市櫃企業拆股的歷史，包含2019年的導線架廠長科（ 6548）、2020年封裝材料廠長華（8070）以及2021 年矽智財廠愛普（6531），其中，長科與長華採「一拆10」， 而愛普則是將每股面額調整為 5元，拆股後成交量皆有所提升。

長科2019年宣布要一拆10，是上櫃首家面額1元的股票， 消息宣布後到正式分割前股價8月28日漲至312元，9月底正式 拆分後股價雖有震盪，但長期仍一路上漲，至今年3月11日為97 .9元，等於是當初分割後價格的3.13倍。 雖然還沒有回到當初改面額前價位，但二年半以來的漲幅達到214 %，平均每年漲幅仍有85%。

同集團長華（8070）2020年7月也宣布將面額改為1元（ 一拆10），分割前收在181.5元，8月中旬分割後於隔年2月 一度最高漲到45元之上，半年漲148%，其實也是不錯， 但之後走勢就顯得溫吞，截至今年3月11日止收盤價36.2元， 依舊還是將近分割後股價的一倍。

長科與長華股價還不算真正高不可攀，去年才宣布一分二的矽智財廠 愛普（6531）曾經是逼近千金俱樂部成員，10月6日正式一分 二，分割前股價來到750元，分割價375元，在10月恢復交易後 一個月內，股價一度最高飆到625元，幾乎是原價八成三以上， 短線漲幅67%相當驚人，但之後一路震盪後走跌，至今年3月11 日竟然股價已跌破分割後價位，只剩337元， 是目前唯一一檔股票分割後負報酬的分割股。

下跌主要還是基本面問題，愛普去年下半年受到客戶因邏輯IC短缺 造成的長短料影響，而使客戶端調整訂單。 雖然去年營收及獲利創下歷史新高，每股淨利13.67元， 董事會擬每普通股配發6元現金股利（ 若換算去年同期相同股票面額相當於派發12元股息），然配上33 7元的股價，股息殖利率（年息）才1.78%。 雖然有外資發出的高目標價660元報告，市場依舊不捧場。

在美國股價過高分割後股價再破歷史新高的例子相當多，亞馬遜19 98年、1999年二次分割股票，1998年那次宣布至分割前漲 約5.36%，第二次則下跌5.1%， 這二十多年來該股已飆漲超過4,500%，如今每股股價直逼2, 800美元。

而蘋果自1878年首次分割股票以來至今已做了同樣動作五次， 有一分為二、一分為七或一分為四，總計從1股分到變224股， 擴大了200多倍，至今蘋果最新股價154.73美元， 儘管近來美股修正激烈，依舊超過最近一次分割2020年8月時的 125美元不到價位，分割前是史上歷史新天價499美元。

分割股票或更改面額，只是降低門檻，對原股東權益毫無影響， 至於有專家說「散戶人數變多、籌碼面變多變亂」是不利因素， 但那相對股票流量增加，進出買賣容易，又何嚐不是利多呢？ 至於有說用零股來買就好，成本更便宜， 不過零股一般交易難度依股票而異，有些零股反而難買， 價格甚至高於整股。

此外，分割後讓整股價格更親民，零股價格也同步會下降， 對手上資金不高的人，可跟法人同等參與高殖利率、 本益比高的投資，一起讓股市更熱絡，何嚐不是一件美事嗎？ 散戶又具追高特性，只要市場維持多頭，基本面展望沒問題， 可能更有助股價上漲， 這也是愈來愈多企業願意分割股票的主要原因。