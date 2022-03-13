防外資出逃引發社會動盪 普丁：不開業就收歸國有

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）莫斯科的Evropeisky購物中心，本是俄國與全球消費經濟連結的象徵，一座座內庭以倫敦、巴黎、羅馬等城市命名。如今，隨著外商出走，這浮華世界，頓時成了清冷的殿堂，時尚依舊，卻少了人煙。

根據美聯社，俄羅斯進犯烏克蘭二週來，已有數百家企業加入制裁行列，與俄斷絕關係。俄國總統普丁（Vladimir Putin）不甘受此待遇，10日揚言要沒收這些公司的資產，轉予「願意營運者」。

根據俄國執政黨規劃的草案，外資持股25%以上、宣布停業的公司，俄國法院將可指派外部監管人員進駐監管。若業主拒絕復工或出售持股，公司股權將遭拍賣，作為資產國有化的第一步。

顧問公司Macro-Advisory的 Chris Weafer分析指出，俄政府軟硬兼施，一方面以沒入資產作為要脅，一方面為願意留在俄國的企業提供協助。原因無他，就是怕外企大舉出逃會釀成失業潮，使社會失穩。「人民不會因為沒有大麥克能吃而走上街頭，但卻會因沒頭路、沒收入而造反」，Weafer強調。

普丁此霸道之舉，並非沒有風險。白宮批俄國若真非法沒收外企資產，只會招致更嚴重的經濟惡果，將對全球企業界釋出清楚訊息，「俄羅斯不是個能安全投資、做生意的好地方」，且受懲罰的企業也可能採取法律行動。

部分出走企業，如麥當勞與菸商帝國菸草（Imperial Brands），雖言明會持續支付薪水予被迫停工的俄國員工，但這並非長久之計。Weafer預估，各大企業或須於今年夏季結束前，決定究竟要復工還是永遠退出俄國市場。

針對普丁這項政策，俄國億萬富豪波塔寧（Vladimir Potanin）大表不滿，將之比為共產勢力煽動的1917年俄國革命（Russia Revolution），「這將使俄國倒退一百年，使投資人對俄國喪失信任，禍延數十載。」

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Evropeisky購物中心（臉書圖片）