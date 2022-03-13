【俄烏戰爭第18日】 俄國強攻烏西 策劃南部城市假公投建國

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄烏戰爭第18日，俄羅斯在烏克蘭北部、西部、南部的攻勢持續推進。西部近波蘭邊境一處軍事訓練基地遭飛彈轟炸，南部馬立波市嚴重毀損、逾千平民喪生，俄國更計畫在刻松市推動假公投以建立偽政權，至於北部的首都基輔也被俄軍取得「有限但顯著」的成果。

西部軍事訓練基地、機場被炸

綜合外媒報導，俄國強化對烏克蘭西部的軍事行動，8枚導彈落在利沃夫（Lviv）地區亞沃利夫（Yavoriv）鎮上的國際維和與安全中心，造成至少9人死亡，57人受傷。

利沃夫軍事地區軍事當局首長Maksym Kozytskyi稍早於推特證實該項消息。美國及北約國家常年派教官前往該基地培訓烏國軍事人員，並舉行聯合演習。空襲前一天，克里姆林宮曾警告，將西方陣營的武器運輸視為 「合法目標」做出回應。

西部的伊萬諾-弗蘭科夫斯克市（IVANO-FRANKIVSK）內的國際機場也遭俄國戰機飛彈轟炸，該市市長Ruslan Martsinkiv表示，俄國的行徑是為了「散播恐慌與恐懼」。

8 missiles at the International Center for Peacekeeping and Security, a military base in Yavoriv https://t.co/fcth4UKG4N — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 13, 2022

南部：俄策劃假公投真搶奪

北約一名高級官員表示，隨著戰爭進入第18天，俄羅斯在基輔附近取得 「有限但顯著」的成果，烏國當局發出警告，人道主義危機正在劣化。

該國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，送往南部港口城市馬立波（Mariupol）的食物及醫療物資將於今日下午抵達，該城遭俄軍強攻圍困12日，基礎設施毀損嚴重，數十萬平民坐困其中，當地議會表示至少1528位平民喪命。

先前的報導指出，根據影像及衛星圖像顯示，俄國加大對該地攻擊的力道，住宅區也不能倖免，同時人道主義物資不得進入，已多日斷水、缺電、少糧。儘管先前俄方曾同意設立「人道走廊」供平民撤離，然而莫斯科出爾反爾，導致許多平民無辜傷亡。

此外，俄國更打算照搬2014年的克里米亞的獨立劇本，在南部港口城市刻松（Kherson）舉辦假公投，建立偽「人民共和國」以鞏固對該地控制。擁有29萬人口的刻松市於本月3日落入俄國之手，也是本場戰爭首個被攻陷的烏國城市。

烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上砲轟，「若他們一意孤行，對俄羅斯嚴厲制裁必定接踵而至，」並稱該市永遠屬於烏克蘭。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）則指出，根據烏國法律規定，領土變更議題只能透過全民公投來解決，由佔領區民眾公投是非法的。