【俄烏戰爭第18日】 俄國強攻烏西 策劃南部城市假公投建國

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)俄烏戰爭第18日,俄羅斯在烏克蘭北部、西部、南部的攻勢持續推進。西部近波蘭邊境一處軍事訓練基地遭飛彈轟炸,南部馬立波市嚴重毀損、逾千平民喪生,俄國更計畫在刻松市推動假公投以建立偽政權,至於北部的首都基輔也被俄軍取得「有限但顯著」的成果。

西部軍事訓練基地、機場被炸

綜合外媒報導,俄國強化對烏克蘭西部的軍事行動,8枚導彈落在利沃夫(Lviv)地區亞沃利夫(Yavoriv)鎮上的國際維和與安全中心,造成至少9人死亡,57人受傷。

利沃夫軍事地區軍事當局首長Maksym Kozytskyi稍早於推特證實該項消息。美國及北約國家常年派教官前往該基地培訓烏國軍事人員,並舉行聯合演習。空襲前一天,克里姆林宮曾警告,將西方陣營的武器運輸視為 「合法目標」做出回應。

西部的伊萬諾-弗蘭科夫斯克市(IVANO-FRANKIVSK)內的國際機場也遭俄國戰機飛彈轟炸,該市市長Ruslan Martsinkiv表示,俄國的行徑是為了「散播恐慌與恐懼」。

8 missiles at the International Center for Peacekeeping and Security, a military base in Yavoriv https://t.co/fcth4UKG4N