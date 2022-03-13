最後一支iPhone、最後一口麥當勞 制裁下的俄國人民 苦往肚裡吞

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）戰爭是殘酷的，制裁也是。當俄國總統普丁（Vladimir Putin）下令侵略烏克蘭時，或許沒料到，國際一波波的反制行動，是如何反噬俄國。不只寡頭巨富遭殃，俄國的百姓，正從生活的各個層面領略戰爭的苦果。

2022年2月24日後，一切都變了樣。

綜合BBC與美聯社報導，俄國盧布重貶，消費者物價於開戰首週上升2.2%，食物影響最鉅。為了避免囤貨潮，商家祭出限購令，藥物雖不受制裁影響，但隨著運輸業一個個停業，藥品供應勢將遭受衝擊。2月20日以5,500盧布（57美元）訂購的雜貨，如今飆至8,000。牛奶價格過去兩周來翻倍成長。麵粉、糖、食用油等生活物資開始限制購買量。

除了食物，民生消費產品也快成為奢侈品。從智慧手機、家電用品到新車，價格一路升，沒有回落的跡象。Daria在2月初想買的筆電，一台7萬盧布（730美元），2月底漲到10萬盧布，如今更飆到14萬，在莫斯科搶購一空。她對於沒買Apple產品感到懊悔，「有人說這是我們的最後一支iPhone了。」Pavel想買的家電，價格漲了3成，更搶在IKEA關店前一天訂了床與櫥櫃，「IKEA商品應沒漲價，因為事出突然，根本來不及。」

資本主義象徵、麥當勞宣布俄國847家分店全數停業，消息一出，數小時內冒出數千個麥當勞食品轉售廣告，價格直接漲十倍。其中一則廣告寫道，「關店前搶到的雞塊與派，這是你的最後機會，錯過就再也嘗不到來自外國的小確幸了。」

俄國銀行被踢出環球銀行金融電信協會SWIFT體系，信用卡發卡組織Visa、Mastercard、美國運通（American Express），及Apple與Google Pay等限縮在俄服務，轉帳網絡被凍結，民眾無法交易，信用卡成了廢卡，滯留在外的俄人成了另類難民。

目前至少6,500名俄國遊客困在泰國觀光勝地普吉島、素叻他尼、喀比與芭達雅。由於飛俄航班所剩無幾，想回家的旅客只得透過中東等地轉機。信用卡無法使用後，現金短缺的俄人不知如何是好，飯店只能盡量給優惠，泰國政府也協助延長簽證，尋找較低價的旅宿。然而這些都是權宜之計，不可能撐太久，有些人甚至寧可滯留外地，也不願回到家鄉。

在高壓管控與言論箝制下，在13,000名反戰份子遭逮情況下，目前俄國社會秩序尚稱良好，馬照跑，舞照跳，餐廳滿座，塞車依舊，但前路茫茫，更糟的是否在後頭？能離開的人試圖透過陸路逃往芬蘭，更多的是無奈接受現況的人。

今日俄國，遙喚1990年代蘇俄垮台後經濟崩毀的情景。Daria回憶，「與30多歲的人聊過會發現，大家都對當年拿著食物配給卡排隊領糖與伏特加的場景，記憶猶新。為了買香腸的長長人龍、因爭購食物而在街上大吵的畫面，歷歷在目。最害怕的是，隨著制裁而來的貧窮與失業率上升，搶劫與竊盜犯，恐將再度橫行。」

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