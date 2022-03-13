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若爆發戰爭 台北動物園擬就瀕危程度撤離動物

能逃一隻是一隻

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By 台灣英文新聞－編輯
2022/03/13 15:43
石虎（圖／台北動物園）

石虎（圖／台北動物園）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）每當大戰爆發，不只人類受害，動物也慘遭波及。台北市立動物園今（13）日表示，若遭戰火侵襲，動物園將啟動緊急撤離程序，以瀕危程度決定讓誰先逃。

中央社報導，前身為圓山動物園的木柵台北動物園，曾於二戰末期因擔心籠舍遭空襲、猛獸逃出商人，而不得不處死猩猩、虎、獅等動物。囿於海島地理限制，一旦開戰，海空交通受阻，也無法透過陸路將動物運往他國，在此情況下，會依照動物屬性分別處置。

目前台北動物園約有400種、上千隻動物，從大型亞洲象、貓熊、花豹，到只有數公分大小的台北赤蛙，這還不含昆蟲魚類以及救傷計畫動物。一旦戰爭爆發，昆蟲與本土動物可直接野放，小動物可跟著逃難人潮走。至於猛獸與大型動物，安置不易，傾向原地避難，若情勢過於危急，「人道處置」也是無奈選擇。

報導引述動物園發言人曹先紹說法，戰爭當下，人員安全為首務，接著會盤點園區存糧，以物種瀕危程度決定動物出逃順序，不過，演練再多，仍需視當下情況應變。

曹先紹指出，世界動物園暨水族館協會、歐洲動物園和水族館協會等組織都已提出戰爭因應方針，然各地動物園的地理位置、動物需求甚至戰爭情境都有差異，難以有一體適用的準則。

中華民國保護動物協會理事長李朝全提到，我國動物展演管理辦法應納入戰爭緊急狀況應變機制，從園區人員、照養醫療團隊、運送重機具、存糧備用電力等層面逐一規範。
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木柵
撤離

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