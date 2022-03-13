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挺烏大遊行 范雲：抵禦強權侵略是台灣人的時代革命

遊行於3點行經凱達格蘭大道，目前遊行人數逾1500人。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/13 15:08
台灣聲援烏克蘭和平大遊行。台灣民眾13日走上街頭聲援烏克蘭。 （圖／台灣英文新聞 華武傑攝影）
台灣聲援烏克蘭和平大遊行。台灣民眾13日走上街頭聲援烏克蘭。 （圖／台灣英文新聞 華武傑攝影）

台灣聲援烏克蘭和平大遊行。台灣民眾13日走上街頭聲援烏克蘭。 （圖／台灣英文新聞 華武傑攝影）

台灣聲援烏克蘭和平大遊行。台灣民眾13日走上街頭聲援烏克蘭。 （圖／台灣英文新聞 華武傑攝影）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄烏戰爭進入第18日，台灣除了捐款與募集物資外，今（13）日也透過上街遊行，聲援烏克蘭，目前遊行人數已逾1500人。

挺烏大遊行 范雲：抵禦強權侵略是台灣人的時代革命

台灣聲援烏克蘭和平大遊行。台灣民眾13日走上街頭聲援烏克蘭。 （圖／台灣英文新聞 華武傑攝影）

「 台灣聲援烏克蘭和平大遊行」由一群身在台灣的烏克蘭人、台灣人及支持烏克蘭的各國人民所發起。自今日下午一點開始集結，在烏克蘭國歌演唱後，從新生南路二段出發，直行新生南路一段，左轉進入仁愛路，直行至凱達格蘭大道。

烏克蘭黃藍相間的國旗在遊行隊伍中飄蕩，人們配戴支持烏克蘭的口罩，手舉「Taiwan stands with Ukraine」、「俄羅斯滾出烏克蘭」等標語，身著「NO WAR」的反戰T恤，沿路喊出「台灣與烏克蘭站在一起」的口號，並由關懷烏克蘭的各界人士輪流發表演說。

挺烏大遊行 范雲：抵禦強權侵略是台灣人的時代革命

台灣聲援烏克蘭和平大遊行。台灣民眾13日走上街頭聲援烏克蘭。 （圖／台灣英文新聞 華武傑攝影）

民進黨立委范雲昨（12）日晚間在受邀台大傅鐘下發表相關演說，她表示是烏克蘭人的「抵抗意志」，改變了芬蘭、德國、瑞士自二次世界大戰以來面對國際衝突所採取的立場，更讓大部分的國家團結起來支援該國。 台灣人需要學習的，就是我們是否有守護自由與民主的決心、意志與準備。

今日范雲也到遊行現場表示，如同北京宣稱台灣屬於中國，莫斯科也宣稱烏克蘭屬於俄國，但「台灣不是中國的一部分，烏克蘭也不是俄羅斯的一部分」。

范雲表示，烏克蘭的抵抗更不只是烏克蘭的，烏克蘭的抵抗更不只是烏克蘭的，臺灣人的抵抗也不會只是臺灣的，「抵抗強權的侵略，是每一個世代臺灣人的時代革命，」臺灣與烏克蘭站在一起，對侵略說不。
俄烏戰爭
Taiwan stands with Ukraine
台灣聲援烏克蘭和平大遊行
范雲

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