俄烏戰事陷僵局 普丁會否狗急跳牆，動用化學武器？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄羅斯遲遲無法攻下烏克蘭，11日又召開聯合國安理會緊急會議，聲稱發現烏國正在研發生化武器。對此西方嚴正駁斥，指俄國故技重施，做賊的喊抓賊，美國與北約更擔憂，其想藉此生事，為接下來發動生化戰爭，製造合理藉口。

綜合BBC與經濟學人分析，烏克蘭的確有生物實驗室，但純粹是用來研究如COVID-19這類病毒疾病，作為公衛用途。不過，隨著戰事升高，世界衛生組織（WHO）已敦促烏方摧毀相關實驗室內的危險病原體，以免出現意外。

所謂的生化武器，分為生物與化學二種。生物武器是將伊波拉（Ebola）這類的病毒武器化，而化學武器係指將有毒的化學物質，裝載於炸彈、火藥，攻擊人體系統，程度與種類不一。

如光氣（phosgene）針對肺部與呼吸道，使人肺部分泌過多黏液而窒息。芥子毒氣（mustard gas）可灼傷皮膚、使眼睛紅腫失明。至於最致命的，當屬神經毒，其侵害腦部，一滴足以致命。如VX神經毒，只消0.5毫克，就可使成人當場殞命。

1997年的《禁止化學武器公約》（Chemical Weapons Convention）已將化學武器列管禁用，俄國也是簽署國。然而，簽署是一回事，是否遵從又是另一回事。這些年來不少化武事件，都直指俄國就是背後元凶。

2013年，敘利亞政府以沙林（sarin）毒氣對付反對派，後又陸續發生了逾300起化學攻擊。2015年，俄國決定介入其內戰，扶植總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權，軍援源源不絕，惟並無證據顯示其提供了政府軍化學武器。

2018年，前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與其女兒在英國遭諾維喬克（Novichok）神經毒攻擊，險些喪命，兇手疑為俄國情治人士，此事演變成外交事件，逾百名俄國間諜與外交人員遭多國驅逐，不甚接觸毒物的當地居民，也無辜身亡。2020年，普丁政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），更疑遭神經毒塗抹於其「內褲」上，釀成戲劇性的毒害事件，所幸納瓦尼逃過死劫。

蘇聯瓦解時，科學家發現俄國製造了大批炭疽桿菌（anthrax）、天花等疫病病原，在南部一座島上以猴子作為試驗。2020年，Bellingcat調查小組披露，俄國仍在祕密進行非法諾維喬克毒劑研究。

在這眼花撩亂的非傳統武器中，還有一種髒彈（dirty bomb），亦即放射性炸彈，上頭裝載了同位素，就算無法大舉殲敵，卻可能對整個地區造成浩劫，需時數週方能清除放射汙染。

專家指，諸如此類的武器，殺傷力其實不如傳統武器，不僅代價昂貴，用於戰場上也充滿各種不確定性，任何意外或天氣變化，都可能帶來變數，傷及自家人。然而，在頑強抵抗的敵軍與百姓面前，卻可挫其心志，造成恐慌，而這正是俄軍當前亟需的。

目前北約國家仍堅守不直接派兵參戰的原則，避免戰事升高為世界大戰。但在多重制裁壓力下，久戰不利的普丁，倘若真豁出去了，不顧一切後果，踰越此一紅線，西方國家恐怕不會，也不能坐視。

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