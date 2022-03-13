俄國綁架烏國市長 放話攻擊外援軍事物資

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）俄國對烏克蘭的「特別軍事行動」進入第17天，大規模的俄國部隊持續緩慢推進，距離烏克蘭首都基輔只剩下25公里，新徵召入伍的大批年輕人正與正規軍一起設置路障與街壘，期望將俄軍阻滯在都市外圍。

由於雙方正處於實質交戰狀態，外界難以確認實際的傷亡人數，根據烏克蘭單方面公布的數字，烏方約有1300人戰死，俄方則有1.2萬人，另有數百人投降，不過儘管如此，挾著數量與裝備的優勢，從北部、東部兩面推進的俄軍還是拿下了數座重要的城市，並積極尋求在地人的「合作」以鞏固其占領。



在黑海都市馬里烏波爾（Mariupol），由於市長費德洛夫Ivan Fedorov不願配合行動，俄軍直接將其「綁架」，並安插了原屬市議會的Galina Danilchenko負責該地的行政，後者雖在當地的電視台呼籲民眾接受「既定現實」並停止極端行為，當地民眾仍走上街頭抗議，要求俄國把市長「還來」。



而在軍隊組織防線的同時，被包圍城市裡的居民正靠著仍有被攻擊風險的人道走廊撤離，自軍事衝突發生以來，已有將近250萬人被迫逃離家園，其中又以波蘭因為地緣、政治的因素接納最多烏克蘭難民，共有152.5萬人暫時在波蘭落腳。



除此之外，英國昨（12）日則承諾，將積極協助安置出逃的烏克蘭人，英國家庭如願意接納暫時留置，一個月可以領到350英鎊(約新台幣1.3萬）的補助金，部分英國人發起募捐，認購了數輛國民保健署汰換的救護車，將由志工滿載需要的物資開往戰地前線後，移交給當地醫療人員。



另一方面，面對國際的物資援助，俄國也正式發出警告，將不再坐視軍事物資進入烏克蘭，舉凡反戰車與防空武器等設備，如果在載運途中被俄軍發現，將視為軍事目標進行攻擊，要西方各國「看著辦」。