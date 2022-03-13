禾馨旗下診所詐保疑雲 警調二度搜索約談20餘人

禾馨集團診所疑涉詐保，檢警上週展開二次搜索。（圖/Google maps截圖） 禾馨集團診所疑涉詐保，檢警上週展開二次搜索。（圖/Google maps截圖）

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）出包不斷的禾馨集團旗下診所疑涉詐保案，台北地檢署今年1月已展開首波搜索約談，並與上週二度行動，逾20人遭約談，其中包括集團營運長林思宏、涉案醫師、孕婦及產婦。

禾馨集團因特權疫苗、逃稅、棄養等爭議頻上版面，先前檢警接獲檢舉，該集團旗下5家診所疑似出具不實醫療診斷證明，供孕婦、產婦向保險公司申請醫療給付獲利，每份請領約超過10萬元保費，涉案病例近300份，詐保金額可達3千萬。

中央社報導，今年1月，台北地檢署展開首波調查，指揮刑事局兵分29路搜索，約談集團營運長林思宏、涉案醫師、孕婦、產婦等25人到案。檢察官漏夜偵訊後，諭令林思宏500萬元交保，涉案醫師薛雅蓮、黃貴帥各100萬元交保，吳孟宗200萬元交保、林冠宏300萬元交保。

當時禾馨醫療集團發布聲明力駁詐保一事，稱尊重院內所屬醫師針對個案專業醫療判斷，不介入及指示醫師提供醫療服務及相關證明，控媒體臆測院方牽涉詐保金額約數百萬元，「為不正確內容」。

(圖／翻攝自禾馨醫療）

檢警根據掌握事證，上週二度展開行動，逾20名病患、保險經紀人遭約談。檢察官複訊後，諭令相關被告2至5萬元交保。

媒體報導指出，檢警查出有身兼保險經紀的病患知悉理賠漏洞，慫恿醫師配合開立客製化醫療收據，策畫整起詐保事件，專案小組成員透露不知道此事；偵辦的檢警則以偵查不公開為由，不願回應。