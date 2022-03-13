台灣心繫烏克蘭 駐教廷大使捐款、為志工打氣

駐教廷大使李世明12日前往羅馬的烏克蘭國家教堂。（圖／駐教廷大使館） 駐教廷大使李世明12日前往羅馬的烏克蘭國家教堂。（圖／駐教廷大使館）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣心繫烏克蘭，駐教廷大使李世明12日也前往位於羅馬的烏克蘭國家教堂，除了攜帶補品慰問在現場志工，也代表我國政府捐款。

中央社報導，羅馬西區的「聖索菲亞大教堂」（Basilica Minore di Santa Sofia）是烏國在義大利的國家教堂，在俄烏戰爭爆發後，成為義大利人道援助、募集物資、協助安置烏國難民的基地。

當地志工協力搬運送烏克蘭物資。(圖／駐教廷大使館）

李世明表示，駐教廷大使館將持續代表台灣為烏克蘭盡一份心力，使館官方臉書也分享，烏克蘭教堂負責神父沙曼恆（Marco Yaroslav Semehen）對於台灣人的傾囊相助相當感動，他特別帶李世明到教堂內，一起頌念天主經，為烏克蘭人民與台灣人民祈禱，離去時還熱情比出加油手勢高喊「Viva Taiwan 」（台灣萬歲），為台灣加油打氣。

沙曼恆表示，台灣無私、慷慨的支持，將鼓舞烏克蘭人民持續為自由、民主及主權奮戰到底。

據義媒報導，該國擁有全歐洲最大的烏克蘭社群，超過24萬烏克蘭人住在當地。俄烏戰爭爆發後，許多政界領袖、名人都以捐助或親訪教堂來表達「與烏克蘭站在一起」。

據梵蒂岡新聞網9日報導，已有16量大貨櫃車滿載物資從聖索菲亞大教堂出發，開往最多難民湧入的烏克蘭城市，包括利維夫市（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、克梅尼斯基（Khmelnitsky）等。不少物資外箱貼著以烏克蘭國旗為底色的黃藍標籤，上面有隻展翅的蝴蝶，象徵「自由之翼」。