週末全台多雲到晴 最高32度最低17度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）週末天氣放晴，日夜溫差最高可達13度。今（１３）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨，西半部日夜溫差大。明（１４）日各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨，中南部日夜溫差大。

據中央氣象局資訊，週末全台放晴或晴時多雲，日夜溫差大，周六北部氣溫在17至28度之間，中部18至30度，南部19至32度，東部25至34度。周日北部氣溫在17至29度之間，中部18至30度，南部20至32度，東部26至33度。

氣象專家吳榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，週六受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，日夜溫差大。今日北台高溫回升至30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度，應注意；各地區氣溫：北部15至30度，中部16至31度，南部14至32度，東部14至29度。

週日（14）日至週四（17日）上午各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大。西半部清晨易有「輻射霧」，應注意行車安全。

週四下午起「鋒面」接近，天氣趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率。週五（18日)「鋒面」抵達，中部以北有局部陣雨，北台稍轉涼。週六（19日）鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升，山區仍有局部短暫雨的機率。