視導台灣新式教召　蔡總統：展現守護國家決心

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國防部推動14天教召新制，首梯受召以防守林口海灘為訓練目標。總統蔡英文今(12)日前往林口視導「史上最硬」新制教召訓練狀況，國際媒體《路透社》以《烏克蘭戰爭為台灣後備軍改革注入新動力》（Ukraine war gives Taiwan's military reservist reform new impetus）為題報導。

蔡總統致詞表示，這次是首次的新式教召，所以她一定要看後備軍人動員訓練情況。剛才她聽取簡報、了解訓練情況，這次教召不僅時間延長，科目也比以往多，更加精實嚴格。

蔡總統說明，近來烏克蘭情勢再次證明，守護國家，除了國際的聲援和協助，還是要靠全民團結一致，此次教召落實全民國防的精神，貫徹「就地動員，就地作戰」原則，也就是說，每一名召員，就在自己戶籍地的戰術位置，預設戰場發生在自己的家鄉。

蔡總統提及，此訓練規劃，除了讓戰時動員可以更加迅速，達成「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」的目標，相信所有召員對於守護家園的向心力，也會更加堅強。

蔡總統強調，她也注意到，這次教召有些人因為太太快要生產，可以申請免召，但還是履行義務，也得到太太的支持；也有很多人放下工作參與教召，要利用這14天複習戰場技能，展現守護國家決心。