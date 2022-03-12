本土+1！台北輕熟女被阿姨傳染確診　足跡涵蓋中正、萬華區

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣今(12)日新增一例本土新冠肺炎確診，為台北市一名30多歲女性，擴大採檢後群聚增至4人染疫。

中央流行疫情指揮中心今日新聞稿宣布，國內新增1例本土病例以及61例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，今天的本土病例與雙北市家庭群聚相關，是一名住在台北市的30多歲女性（案21359），曾於2月27日接觸案21295，經擴大採檢確診、Ct值28，已接種1劑BNT疫苗。

台北市衛生局表示，案21359目前無症狀，已匡列密切接觸者3人居家隔離，採檢結果2人陰性、1人檢驗中。這起雙北市家庭群聚累計4人染疫，感染源仍有待基因定序及後續疫調持續釐清。

台北市副市長黃珊珊表示，案21359是在居家隔離中轉陽性，傳染源是阿姨，因為案21359生病阿姨去探望她，阿姨後來確診，因為個案居家隔離時確診，目前為止沒有擴散跡象，阿姨是別的縣市個案，北市府正在往前追。

黃珊珊說，案21359因為生病，已經留職停薪一個月都在家裡，所以沒有太多社區足跡，跟同事也沒有什麼接觸，疫情在控制範圍內，北市府正在疫調，也會匡列，匡列人數出來後會跟大家報告。

衛生局表示，個案21359曾在7日到過小南門福州傻瓜乾麵延平總店，8日到利來鮮果豆花冰品專賣店、健誠大藥局，9日到財哥福州麵，11日到環南綜合市場戶外空地，相關足跡都已經完成環境清消，提醒自覺可能接觸的民眾進行自我健康監測。



（台北市政府提供）