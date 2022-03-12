台北雙層餐車最新菜單五星級飯店操刀　獨家限定套餐採預約制

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市雙層餐車第一季與晶華飯店合作頗受好評，本季將與「台北遠東香格里拉」合作，再度推出獨家限定海鮮套餐，自即日起開放訂位。

台北雙層餐車最新餐點由五星級飯店台北遠東香格里拉操刀, 分為下午茶及晚餐部分，自即日起開放雙人座及四人座訂位。下午茶由德籍甜點主廚法蘭克(Frank Braun)精心設計，有鮭魚抹醬可頌、香草司康佐台灣梅子果醬及奶油霜、芒果香草優格閃電泡芙等，並特別延續第一季與「紅玉滿赤心雞蛋糕」合作的造型雞蛋糕，從鹹甜料理中碰撞出火花。

晚餐菜色由台北遠東香格里拉主廚蔡漢霆設計，前菜沙拉配有烘蛋，加上酪梨增添了清爽的口感；另外還有黑松露奶油南瓜湯，以及鮮嫩可口的「香煎海鱸」，以慢火煎至肉質熟化，搭配上以番茄醬為主要基底，不但魚皮口感焦脆，並加入酸豆、綠橄欖、羅勒等香料的煙花女醬，海鮮控千萬不可錯過，飯後甜點為提拉米蘇及義式杏仁脆餅。



觀光傳播局特別加碼，自3月15日起推出限量300組的「買二送二」優惠活動，每週二至週四17:30和20:00的車次，提供晚餐四人同行二人免費的優惠，售完為止；當日壽星只要出示有效證件，將再加贈限量的珪藻土紀念杯墊，送完為止。

行經路線為信義區及大安區，抬頭就能看見台北101及微風南山，沿途亦會經過擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園、微風信義、信義威秀、聯合大於、統一時代百貨及台北W飯店等指標性建築及景點。

餐車防疫規定比照餐廳辦理，除了每日皆會進行例行消毒外，餐服人員及駕駛皆已接種3劑疫苗，亦請旅客當日用餐攜帶施打二劑疫苗之記錄卡證明，活動皆採預約制，須於3天前各大定位平台或旅行社預訂，相關資訊請於官網查詢。