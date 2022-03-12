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台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券

➤去年(2021年) 中本土疫情嚴峻，全台疫情警戒提升至三級，重創內需型產業，政院拍板發放五倍券，10月8日正式上路，使用期限至今年(2022年) 4月30日。➤在4月1日至4月30日這一個月內出生的寶寶，父母只要持出生證明到郵局就可領取，以一天有500名新生兒推算，共有1萬5000人受惠。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/12 16:26
圖/經濟部中小企業處

圖/經濟部中小企業處

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）經濟部日前修改振興五倍券發放辦法，針對4月1日至30日出生的新生兒，只要持有出生證明，可領五倍券或是改領等值郵政禮券；經濟部表示，考量五倍券截止進入倒數階段，若選擇改領郵政禮券，將不受制五倍券使用期限。

台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券圖/經濟部中小企業處

去年(2021年) 中本土疫情嚴峻，全台疫情警戒提升至三級，重創內需型產業，政院拍板發放五倍券，10月8日正式上路，使用期限至今年4月30日。

根據經濟部數據，全台有2372萬人符合領取資格，截至11日下午3時，已有2336萬5320人領取，領券比例高達98.5%，不過仍有35萬人尚未領取。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂呼籲民眾盡快領用，除了可到郵局領紙本券，也可綁定信用卡、電子支付或電子票證。

她表示，部分在海外的民眾只要戶籍仍在台灣，就能選擇數位綁定，並在台灣的電商平台上消費。

由於4月30日前出生的新生兒也可領取，但因新生兒要申辦健保卡需要時間，經濟部因而修改五倍券發放辦法，放寬領取規定，且可選擇領五倍券或郵政禮券。

中央社引述胡貝蒂說，在4月1日至4月30日這一個月內出生的寶寶，父母只要持出生證明到郵局就可領取，以一天有500名新生兒推算，共有1萬5000人受惠，選擇領郵政禮券者，應在5月31日前到郵局領取。

台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券

台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券

圖/5000.gov.tw/

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