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提審成功！台灣4名機師「釋放」返家居檢　桃園地院：疾管署與民航局有疏失

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/12 15:32
（示意圖／Pixabay）

（示意圖／Pixabay）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 桃園地院今(12)日表示，疾管署與民航局有疏失，長榮、華航4名機師聲請提審，獲裁定可返家1人1戶居檢。機師職業工會下午5時將再送其他提審聲請。

中央流行疫情指揮中心日前放寬機組員檢疫規定，3月7日起打滿3劑COVID-19疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從5+9改為5+5，即5天居家檢疫加上5天自主健康管理；若家戶符合1人1戶檢疫條件者，得由航空公司在入境日安排PCR檢驗後，於家戶內續行上述檢疫措施。

桃園地方法院發布新聞稿指出，聲請提審的4名機師均已完整接種3劑疫苗滿14天，且抗體檢測陽性，並均表明可以1人1戶進行居家檢疫，也都提出申請及出具切結書，並願接受PCR檢驗通過後，在家戶內續行上述檢疫措施，可見4名機師客觀上已符合1人1戶的檢疫條件。然而航空公司卻沒有在這4名機師入境時為他們安排PCR檢驗，導致他們失去1人1戶居家檢疫的機會，顯為權力的濫用，而疾管署與民航局分別為防疫及航空的主管機關，也未對此情形積極加以監督管理，也有疏失，導致這4名機師不得不前往防疫旅館進行居家檢疫，因此認定疾管署對4名機師所為拘禁處分的原因及程序不具合法性。

桃園地院表示，審酌疾管署命機師至防疫旅館進行居家檢疫處分的程序為不合法，因此依法，4名機師應自防疫旅館中予以釋放。桃園地院同時裁定疾管署與民航局應對這4名機師實施1人1戶的居家檢疫防疫措施，4名機師仍須完成1人1戶所需的檢測及相關檢疫程序，後續也需配合採檢及相關措施，如有違規者，相關單位仍得依法對4名機師進行裁處；本件不得聲明不服。

桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，指揮中心已經明定機組員可以返家居檢，但相關單位卻因技術問題而讓機組員失去1人1戶返家居檢的權利，因此有4名機師聲請提審。

李信燕表示，目前工會正在持續收集機組員回報的案件，預計再提出5至10件提審聲請，下午5時前會確認最終數量並送件。
機師
一人一戶

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