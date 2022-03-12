【紀念植樹節】英國辦事處與北市府共同植樹•盼台英友誼長存　孫曉雅在AIT種下藍花楹樹

台北市政府12日在圓山風景區舉行植樹節環境教育活動，邀請英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）（右4）與北市府市長室涉外事務... 台北市政府12日在圓山風景區舉行植樹節環境教育活動，邀請英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）（右4）與北市府市長室涉外事務總監周台竹（左2）等人出席，邀請企業參與認養樹苗，共同推動森林永續利用。中央社

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）（前左）12日出席台北市政府在圓山風景區的植樹節活動，與市長室涉外事務總監周台竹（前右... 英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）（前左）12日出席台北市政府在圓山風景區的植樹節活動，與市長室涉外事務總監周台竹（前右）種下慶祝英國女王伊莉莎白二世在位70年「白金禧年」、紀念台英友誼長存的樹苗。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今天是3月12日植樹節，英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），上午出席台北市政府在圓山風景區的植樹節活動，種下慶祝英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基 70 年，以及象徵台英友誼長存的白臘樹樹苗。

圖/中央社

另一方面，美國在台協會AIT官方臉書，昨(11日)則po出孫曉雅處長植樹的照片。

適逢植樹節，台北市政府今天在圓山風景區舉行植樹節環境教育活動，由市長室涉外事務總監周台竹與鄧元翰共同植樹；活動並結合企業認養，包含國泰人壽慈善基金會副總鍾茂季、優納比科技股份有限公司執行長邱賞恩、總經理何承翰、圓山大飯店總經理楊守毅等人出席。

周台竹致詞時表示，減碳除了綠建築與綠交通，植樹造林也是非常棒的活動，台北市除已發布2050年淨零碳排政策，其實減碳早有不錯成績，從2005年台北市每人每年排碳量為5公噸，降至2020年每人每年4.3公噸，2050年更希望能降到零碳排。

周台竹指出，台北空污指數自2014年起逐漸下降，希望2030年能與世界衛生組織（WHO）標準一致。

英國在台辦事處代表鄧元翰則表示，他很高興今天與周台竹一起種下慶祝英國女王伊莉莎白二世在位70年「白金禧年」（Platinum Jubilee）、紀念台英友誼長存的樹苗。

鄧元翰說，英國女王和查爾斯（Charles）王子去年發起「女王的綠色樹冠」（The Queen's Green Canopy）植樹活動，已在英國溫莎城堡種下第一棵白金禧年樹，並籲請全球民眾一起用翠綠的「樹冠」慶祝女王在位70年。

鄧元翰表示，白臘樹（ash tree）是英國最常見的樹種之一，早已是英國文化的一部分，很謝謝北市府這次選擇種植白臘樹紀念台英情誼，盼此樹象徵台英永結情誼一樣，成長茁壯。

鄧元翰也說，英國與台灣共享深厚價值觀，也都決心在世界上作為一股良善力量，台灣與英國雙邊貿易、文化與其他許多交流層面上，每天都看到這樣的新合作案例。

針對俄烏戰爭持續，鄧元翰接受媒體聯訪時表示，目前發生在烏克蘭的事情是悲劇，且完全違反所有國際法、國際常規，並與聯合國憲章相違背。但他很高興得知台灣替烏克蘭所做的一切，尤其是有關人道方面的協助。

而英國在人道方面也做了相當多努力，並以其他方式確保烏克蘭民眾有能力抵抗他們正遭遇的可怕事情。

鄧元翰指出，現在是非常艱困的時刻，全世界的民主國家更需要團結起來。他指出，台灣與英國一直都在合作，也有拓展新的領域，包含貿易、醫藥、科技及風電等等；他期盼疫情緩解後，能有更多英國訪團來台，尤其是國會團。

台灣除捐贈醫療物資至烏克蘭，外交部也透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，截至昨日善款已逾新台幣5億元。

另一方面，美國在台協會AIT官方臉書昨(11日)則po出孫曉雅處長植樹的照片, po文寫著:

為了紀念植樹節 150 週年，孫曉雅處長昨(11日)於AIT種植了一棵藍花楹樹。 植樹節於1872 年始於美國中西部的內布拉斯加州。 為適應不同的種植季節，世界各地在不同的日子紀念植樹節，美國各州植樹節的日期也不盡相同。

根據AIT的PO文，美國林務局負責管理美國的公共土地和國家森林，負責美國樹木和森林的生長、收穫和重新種植循環。而且，美國每年種植16億株幼苗！PO文強調，森林是應對氣候變化的最有價值的工具之一，因此 ，AIT非常重視保護和種植樹木和綠色植物。

根據聯合國統計，現在世界上已有50多個國家設立了「植樹節」。由於各國國情和地理位置不同，植樹節在各國的稱呼和時間也不相同。