台灣3/12新增62例新冠肺炎確診　+1本土、61境外移入

(台灣英文新聞/)中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增62例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及61例境外移入；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案(案21359)，為北部20多歲女性，曾接種1劑BNT疫苗，為案21295相關接觸者，3月11日安排接觸者採檢，於今日確診(Ct值28)。個案無症狀，衛生單位將持續進行疫調及相關防治工作。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為37例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南及加拿大(各6例)、泰國(5例)、斯里蘭卡(4例)、香港(3例)、澳大利亞、巴西及美國(各2例)、巴拿馬、日本、蒙古、印尼、尼加拉瓜、印度、新加坡、墨西哥及英國(各1例)移入，另22例調查中。入境日介於今(2022)年2月20日至3月11日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,565,307例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,543,605例排除)，其中21,225例確診，分別為5,688例境外移入，15,483例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。