德國「2022世界最美麗的書」贏家揭曉！台灣設計師摘金、一入圍

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 德國萊比錫「2022世界最美麗的書」公布得獎名單，台灣共有兩位設計師榮獲一金獎、一入圍。

台北書展基金會新聞稿指出，榮獲「2022世界最美麗的書」金獎的《Met Stoelen》出自台南設計師陳冠廷之手，由荷蘭ArtEZ藝術學院出版，陳冠廷目前居住在荷蘭阿納姆，專注在書籍、字體及文化研究。

台北書展基金會說明，《Met Stoelen》著眼於人與物件的關係，尤其是椅子及其故事，書裡的照片來自Rijksstudio檔案。裝幀設計探討了椅子與書之間的形式關聯，當書半開呈現L型，可以視為椅子的靠背與座位。

另外，由台灣的挪石社出版、倪和孜設計的《Steamy Buns》入圍短名單，此書同時也是台灣設計出版大獎-金蝶獎的入圍作品，正角逐金銀銅大獎，倪和孜從事繪畫創作和出版工作，於2008年創辦挪石社（nos:books）。

關於《Steamy Buns》的設計，倪和孜運用14色Riso孔版印刷，保留了藝術家Misaki Kawai作品的活潑色彩，採雙線圈左右翻動，讀者可解構順序，自由編排。與時裝印刷廠跨界合作的加後蓬鬆封面，增加了書籍的立體感與觸感，符合書名「饅頭」的理念。

「2022世界最美麗的書」書籍設計競賽由德國書藝基金會主辦，名單已於3月10日公布，今年評審團頒發最高榮譽全場大獎1名、金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、榮譽獎5名，短名單21名。歷年於萊比錫書展頒獎及展出，因應今年萊比錫書展停辦，將於3月19日起轉至萊比錫獨立出版書展（the Independent Publishing Fair）展出。

《Met Stoelen》© 圖片提供：K.Chen