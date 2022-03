【俄烏戰爭第16日】七大工業國聯合聲明: 取消俄羅斯「最惠國待遇」 拜登警告俄國: 若用生化武器將付出慘重代價

(台灣英文新聞/綜合外電報導)烏克蘭總統澤倫斯基在當地時間11日說,烏克蘭在此戰已達「戰略轉折點」(strategic turning point) 且持續邁向勝利。俄軍轟炸各地城市,似乎正重整旗鼓,可能攻擊烏克蘭首都基輔,衛星影像顯示俄砲兵持續開火逼近。

立陶宛11日的反戰遊行中, 民眾舉著巨幅烏克蘭國旗, 聲援烏國 (美聯社)

路透外電報導,俄軍攻勢如今已進入第3週,澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)以一連串演說凝聚民心。他11日表示,俄烏戰爭「已達到戰略轉折點」。

他說:「雖然不可能說得出我們還要幾天才能解放烏克蘭的土地,但我們能說我們會做到。我們已持續邁向目標,邁向勝利。」

俄羅斯攻擊主力在基輔北邊道路上停滯不前,西方分析家認為俄方最初的閃電戰計畫失敗。

但根據美國民間企業馬薩爾科技(Maxar Technologies)11日拍攝的衛星影像分析顯示,俄軍持續向基輔推進,砲兵向住宅區砲擊。

馬薩爾科技公司的衛星影像(上圖) 顯示Antonov機場的建築物與燃料倉庫遭到俄軍攻擊 (圖/美聯社)

馬薩爾科技表示,基輔西北方的城鎮莫斯春(Moschun)多處民宅和建築物起火,到處可見災損和被炸出的坑洞。路透社表示無法獨立證實影像真偽。

英國國防部表示,俄羅斯似乎在為未來幾天新一波攻勢做準備,可能包括針對基輔的作戰行動。

然而,英國最新情報說,由於遭遇後勤問題和烏克蘭頑強抵抗,俄羅斯地面部隊仍然進展有限。烏克蘭參謀總部表示,俄軍損失慘重後試圖重整旗鼓。

曾是重量級拳王的基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示,基輔的民生物資大約夠撐兩週,補給線目前維持運作。

台灣中央社報導, 烏克蘭東北部哈爾科夫(Kharkiv)州長表示有1座精神病院遇襲,哈爾科夫市長也說約有50所學校被摧毀。

烏克蘭南部城市馬立波(Mariupol)被圍攻,市議會表示,在俄軍砲擊和長達12天封鎖下,至少有1582名平民喪生,數以十萬計人沒有食物、飲水、供電或暖氣。

與此同時,西方國家採取更多經濟措施,試圖迫使俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)停止攻擊烏克蘭。

美國總統拜登11日表示,七大工業國集團(G7)將取消俄羅斯最惠國待遇(Most-Favoured-Nation status)。

拜登也宣布,美國禁止從俄羅斯進口海鮮、酒類和鑽石。華府稍後擴大制裁俄國寡頭和菁英分子,還有12名國會議員和克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)家人,培斯科夫先前已遭制裁。

在法國集會的歐洲聯盟各國領袖表示,他們準備對俄羅斯祭出更嚴厲經濟制裁,且可能提供烏克蘭更多資金購買武器。不過,他們拒絕烏克蘭快速加入歐盟的請求。

俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)在與白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)的會談上表示,與基輔當局的談判出現了「某些正面轉變」;但他沒有詳細說明。

歐洲聯盟執委會主席范德賴恩(Von der Leyen) 11日表示,即將提出第4波制裁進一步孤立俄羅斯,她指當炸彈傷害烏克蘭人民時,推動戰爭者不該再享受奢侈生活,將禁止歐盟國家向俄國出口歐盟的奢侈品等。

“Those who sustain Putin’s war machine should no longer be able to enjoy their lavish lifestyle while bombs fall on innocent people in Ukraine,” she added.