【俄烏戰爭第16日】七大工業國聯合聲明: 取消俄羅斯「最惠國待遇」 拜登警告俄國: 若用生化武器將付出慘重代價

（台灣英文新聞/綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基在當地時間11日說，烏克蘭在此戰已達「戰略轉折點」(strategic turning point) 且持續邁向勝利。俄軍轟炸各地城市，似乎正重整旗鼓，可能攻擊烏克蘭首都基輔，衛星影像顯示俄砲兵持續開火逼近。

立陶宛11日的反戰遊行中, 民眾舉著巨幅烏克蘭國旗, 聲援烏國 (美聯社)

路透外電報導，俄軍攻勢如今已進入第3週，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以一連串演說凝聚民心。他11日表示，俄烏戰爭「已達到戰略轉折點」。

他說：「雖然不可能說得出我們還要幾天才能解放烏克蘭的土地，但我們能說我們會做到。我們已持續邁向目標，邁向勝利。」

俄羅斯攻擊主力在基輔北邊道路上停滯不前，西方分析家認為俄方最初的閃電戰計畫失敗。

但根據美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）11日拍攝的衛星影像分析顯示，俄軍持續向基輔推進，砲兵向住宅區砲擊。

馬薩爾科技公司的衛星影像(上圖) 顯示Antonov機場的建築物與燃料倉庫遭到俄軍攻擊 (圖/美聯社)

馬薩爾科技表示，基輔西北方的城鎮莫斯春（Moschun）多處民宅和建築物起火，到處可見災損和被炸出的坑洞。路透社表示無法獨立證實影像真偽。

英國國防部表示，俄羅斯似乎在為未來幾天新一波攻勢做準備，可能包括針對基輔的作戰行動。

然而，英國最新情報說，由於遭遇後勤問題和烏克蘭頑強抵抗，俄羅斯地面部隊仍然進展有限。烏克蘭參謀總部表示，俄軍損失慘重後試圖重整旗鼓。

曾是重量級拳王的基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔的民生物資大約夠撐兩週，補給線目前維持運作。

台灣中央社報導, 烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）州長表示有1座精神病院遇襲，哈爾科夫市長也說約有50所學校被摧毀。

烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）被圍攻，市議會表示，在俄軍砲擊和長達12天封鎖下，至少有1582名平民喪生，數以十萬計人沒有食物、飲水、供電或暖氣。

與此同時，西方國家採取更多經濟措施，試圖迫使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停止攻擊烏克蘭。

美國總統拜登11日表示，七大工業國集團（G7）將取消俄羅斯最惠國待遇(Most-Favoured-Nation status)。

拜登也宣布，美國禁止從俄羅斯進口海鮮、酒類和鑽石。華府稍後擴大制裁俄國寡頭和菁英分子，還有12名國會議員和克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）家人，培斯科夫先前已遭制裁。

在法國集會的歐洲聯盟各國領袖表示，他們準備對俄羅斯祭出更嚴厲經濟制裁，且可能提供烏克蘭更多資金購買武器。不過，他們拒絕烏克蘭快速加入歐盟的請求。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的會談上表示，與基輔當局的談判出現了「某些正面轉變」；但他沒有詳細說明。

歐洲聯盟執委會主席范德賴恩(Von der Leyen) 11日表示，即將提出第4波制裁進一步孤立俄羅斯，她指當炸彈傷害烏克蘭人民時，推動戰爭者不該再享受奢侈生活，將禁止歐盟國家向俄國出口歐盟的奢侈品等。

“Those who sustain Putin’s war machine should no longer be able to enjoy their lavish lifestyle while bombs fall on innocent people in Ukraine,” she added.

歐盟27國成員國領導人3月10日至11日在法國凡爾賽宮舉辦峰會非正式會議，今天會議結束後她宣布歐盟即將推出第4波措施，以進一步孤立俄羅斯，耗盡俄國用在這場野蠻戰爭的資源。

范德賴恩表示，歐盟對克里姆林宮實施連續3波制裁後，已產生立竿見影的效果，但由於當前俄國仍繼續侵略烏克蘭，歐盟即將提出第4波制裁措施，進一步孤立俄羅斯。

美國總統拜登11日宣布將撤消俄羅斯享有的「最惠國待遇」，范德賴恩指出，歐盟也將取消俄羅斯作為世貿組織（WTO）成員所享有的重要利益，還另將推動暫停俄國在包括國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）等主要多邊金融機構的成員資格，以確保俄國無法從這些機構獲得融資、貸款或任何其他好處。

另外，歐盟的最新一波制裁措施將鎖定俄國富人及菁英，將禁止歐盟國家向俄羅斯出口歐盟的奢侈品，強調當炸彈落在無辜的烏克蘭人民身上時，推動這場戰爭的人不應該再享受奢侈的生活方式。

她強調，俄國侵略烏克蘭就是對民主的攻擊。

除對俄羅斯推出更多制裁措施外，由於歐盟依賴俄國能源供應，為預防能源供應中斷，范德賴恩表示將推動歐盟能源供應多元化，並預計在5月發布一項提案，以逐步淘汰俄國的天然氣、石油和煤炭。

美國總統拜登今天矢言，若俄羅斯在烏克蘭動用化學武器將會付出「沉重代價」，同時保證避免激怒莫斯科引發「第三次世界大戰」。

法新社報導，此前俄羅斯指控烏克蘭和美國發展生化武器，西方國家認為這是俄羅斯可能為俄烏戰爭動用化武鋪路的花招。

拜登在宣布對莫斯科祭出新制裁時表示：「我不想談論這項情報，不過俄羅斯一旦動用化武，他們將為此付出沉重代價。」

在俄羅斯要求下，聯合國安全理事會今天針對俄國指控美國在烏克蘭製造生化武器一事召開緊急會議。

如同其他西方國家一般，美國正運送諸如防空和反坦克飛彈等價值數百萬美元武器至烏克蘭，並分享情報。

拜登再度強調，美軍不會在烏克蘭戰鬥，也不會派地面部隊到烏克蘭。

他說：「我們不會在烏克蘭與俄羅斯戰鬥。北大西洋公約組織（NATO）與俄羅斯直接對抗就會是第三次世界大戰…這是我們必須要盡力防止的事。」