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【人命平等】2攝影人員意外墜谷身亡　台灣藝人炎亞綸停工、盼提升台劇工作環境

台劇「初擁」主演炎亞綸深夜在臉書表示，工作人員在台灣劇圈常是被忽略的一群，也導致人才出走或疲勞車禍、過勞死亡等憾事發生。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/12 09:32
圖/<a href="https://www.facebook.com/aaronyanmusic?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0" waprocessedanchor="true">炎亞綸 Aaron Yan</a>

延伸閱讀: 【3/14離台倒數計時】空姐與義大利富商爭女兒監護權　８歲女童手寫訴願信•懇求留在台灣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）多曼尼製作公司昨天拍攝影集「初擁」發生意外，攝影師與攝影助理不慎跌落溪谷宣告不治。炎亞綸深夜表示直到製作單位能給予工作人員正確安全措施與合理工時前，將停止合作。

多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」2月開鏡，劇組昨(11日)前往苗栗南庄神仙谷取景，但38歲黃姓攝影師及34歲王姓助理收工時不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。

主演炎亞綸深夜在臉書表示，工作人員在台灣劇圈常是被忽略的一群，也導致人才出走或疲勞車禍、過勞死亡等憾事發生。這次工作人員失足墜落溪谷不治憾事發生後，他不停想著自己堅持底線在哪，也擔心大家覺得找他拍戲變成麻煩，又或是繼續堅持直到滿足安全條件。

炎亞綸在臉書po文說, 自己雖不是製作方，但每次都以製作方自居，

盼能照料到除了演員之外的組別（攝影、燈光、場務、道具美術、收音），

因為這世界確確實實存在大小眼、輩份、番位（男一、男二、女一、女二），而形成不一樣結果的事實......

曾經，為了台劇的每個細節苦惱、擔心甚至憤怒，因而得罪了不少製作公司甚至電視台......

(炎亞綸 Aaron Yan)

這次事件也讓炎亞綸意識到，

「我的堅持從來不是為我一人，我不是自私的，

我就是為了防止今日的憾事發生而發聲，

一有不合理立即發聲，一有不安全立即停止，這是我不應該放過的堅持」。

炎亞綸表示，直到多曼尼製作公司給出合理交代與正確態度前，將合同此劇所有主演一起停止合作，並且堅持以正確的安全措施、合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作。

炎亞綸表示，他希望演員、工作人員及相關單位都能正視問題，一起提升台劇環境。

「人命平等，一樣寶貴，不分貴賤，沒有高低，你我都有責任，不要心存僥倖。」

多曼尼製作公司11日晚則在臉書表示，不幸痛失兩名優秀夥伴，公司正在全力協助家屬處理後事，並致上深深的哀悼。懇請各界給予劇組一些時間與空間。

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