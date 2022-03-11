台北老爺攜手日本航空 空中饗宴-福井縣、奄美大島

由台北老爺與日本航空聯手，廣受好評且屢創完售佳績的『空中饗宴』系列，2022年3月再度啟航日本，且首創兩梯次、分別帶大家前往福井縣、奄美大島，感受南北兩地截然不同的旅遊風情，如福井縣遊覽越前城、感受北陸歷史文化之美，奄美大島探索Ayamaru岬、漫步南國海岸線。另外，行程現場活動也各有特色，如福井縣~越前和紙手作體驗，奄美大島~品嚐鄉土料理『雞飯』。讓久久未能踏出國門的國人，也能日本玩透透!

本波『空中饗宴』一泊二食，共四個出發梯次，福井縣3/18或3/19，奄美大島3/25或3/26。不管哪一個梯次，『空中饗宴』系列獨有特色皆一個不少，如獨家機師視角虛擬飛航、日航在役空姐全程服務、日航商務艙餐點百分百還原及當地連線無時差旅遊導覽等。此外，雙目的地設計，更提供消費者更多選擇，如同實際出國般、可選擇自己喜歡的旅遊城市及旅行風格。

福井縣，因位於日本中部北陸地區，鄰近京都，深受關西文化影響，擁有豐富歷史古蹟名勝，如有天空之城美名的『越前大野城』便與「丸岡、北之庄」同為三大名城。另外福井縣也是傳統工藝之鄉，越前漆器、越前和紙、越前燒皆出自於此，以代代相傳的福井職人精髓為傲。故【空中饗宴】行程現場特以越前和紙製作祈願繪馬，且完成的繪馬作品，還會後續寄往日本，放於日本神社進行祈福。

位於日本南方、屬於鹿兒島縣的奄美大島，為日本第七大島，島上自然資源豐富，被稱作『距離天堂最近的島嶼』。故【空中饗宴】便帶大家來趟自然之旅，發掘秘境土盛海岸、探索黑潮之林(紅樹林)、眺望あやまる岬。另外，因奄美大島特產「和服界寶石」頂級和服織品『大島紬』，故現場會特別連線工藝職人、帶大家進行和風帕結體驗活動。晚宴時，台北老爺『中山日本料理廳』也會使用日本直送食材、展現精湛廚藝，為大家準備具代表性的鄉土料理「雞飯」，讓大家用五感充分感受~奄美大島。

『日本在地美食之旅~福井縣、奄美大島』空中饗宴住房專案7,260元起，3/18、3/19、3/25、3/26每梯次限量15間。預訂套房房型，再加贈北投老爺泉療中心泡湯券。訂房請來電(02)2542-3266轉台北老爺酒店訂房組。