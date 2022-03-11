日本草莓貴桑桑又暗藏農藥危機？台灣消基會抽驗不合格率達8成

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）消基會今（11）日公布市售國產與進口草莓農藥檢測報告，隨機抽樣台日韓共12件草莓，結果有日本4件、國產2件，合計6件不符合國內農藥殘留標準；另外，有國產的草莓雖然農藥檢出量符標準，但市場業者卻掛上「有機」大字報，恐違反農產品生產及驗證管理法，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

消基會董事長黃怡騰指出，消基會1月間在台北市、台中市、彰化縣與高雄市量販店、超市、水果行、傳統市場等處隨機採樣12件草莓，包含台灣6件、日本5件、韓國1件，進行農藥殘留檢驗，結果有台灣2件、日本4件各檢出1到2種不得檢出（未申請使用或不得使用在草莓上）農藥。

消基會補充，農藥殘留不合格，可依據食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者，並得進行命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。

其他6件合格樣品中，僅有韓國草莓沒檢出農藥，但另5件雖殘留量符合農藥殘留容許量標準，但仍檢出1到17種農藥。

其中值得注意的是，國產2件不合格的草莓都驗出不得檢出的農藥各1種，推測原因可能是農民混用農藥，或是與其他農作物種植距離過近、種植密度過高，使農藥交互汙染，造成多種農藥殘留；其他4件雖然合格，但是檢出農藥有7到17種，比日本樣品檢出1到7種還多。

其次，有1件取樣台中市北平路某黃昏市場的國產草莓，販售業者高掛「有機」旗幟，但卻檢出7種農藥，雖檢出量符合《農藥殘留容許量標準》，但依《有機農業促進法》，若未經有機驗證合格就以驗證農產品等文字或其他足使他人誤認之表示方法，而販賣、標示、展示或廣告，恐違反農產品生產及驗證管理法，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

消基會還發現，2020年1月至2022年2月邊境檢驗進口草莓不合格件數，2020年19件、2021年21件、2022年至2月11件，共51件，日本占39件最多，若扣除不得檢出件數，其餘也是不合格件數為4件。

另根據消基會此次的抽驗結果，5件日本草莓有4件農藥殘留不合格，不合格率達80％，顯示日本進口的草莓有較嚴重的農藥殘留問題，以目前的邊境檢驗仍無法將農藥殘留不合格的草莓攔阻於邊境，仍有流入市面的情形，呼籲食藥署除加強對進口草莓的農藥殘留檢測之外，更不可忽略後續市場監測，讓消費者能安心選購。

此外，在國產草莓的部分，統計2017至2021年農委會蔬果農殘檢測結果草莓不合格件數，2017年7件，2018年2件，2019年無不合格件數，2020年4件，2021年2件，草莓不合格件數並無明顯高於其他蔬果的情形，且消基會這次6件草莓中就有2件不合格，合格率僅66.7％，顯示國產草莓仍有很大的進步空間，呼籲農委會應推廣以預防、監測、干預等核心概念為基礎的「有害生物綜合管理」模式，減少農藥用量和類別之外，並輔以加強抽驗的機制，官民合作，以提升國產蔬果的食品安全。

最後，消基會建議消費者在食用草莓前，可將草莓於流動的水中漂洗10～15分鐘，初步清洗表面後，再將草莓於水龍頭下個別沖洗並摘除葉片和蒂頭，清洗過的草莓應儘快食用，才能享受草莓最新鮮的滋味。